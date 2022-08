Blanco invita una fan a ballare con lui sul palco, era in fila da dodici ore per il concerto

Dopo aver invitato sul palco il padre, Blanco stupisce ancora una volta. Il giovane artista, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, ha regalato un'altra sorpresa ai suoi fan durante lo show dello scorso sabato a Catania: ha invitato una fan a ballare e cantare insieme a lui davanti al publico.

Durante il suo ultimo concerto, Blanco ha invitato a salire sul palco una fan dal pubblico, una ragazza di nome Giulia, studentessa che si divide tra l'Italia e la California, che ha aspettato in fila fin dalle prime ore del mattino. Insieme hanno ballato sulle note del brano Ruggine, regalando al pubblico un momento inaspettato e anche emozionante. Entrambi hanno cantato a squarciagola e l'artista ha improvvisato con lei una giravolta, tenendola per mano.

"Dopo dodici ore di fila sei sul palco a ballare con Blanco", ha scritto la ragazza nel video del momento condiviso su Tik Tok e diventato in breve tempo virale. "Sei felice e lo sai", ha aggiunto a proposito di un concerto che di certo non dimenticherà facilmente.

Solo qualche giorno fa, durante il suo concerto a le Cappanella a Roma, il giovane artista aveva deciso di rendere omaggio al padre, chiamandolo sul palco e intonando con lui Notti in Bianco, davanti a migliaia di persone. Blanco aveva poi condiviso su Instagram il video dell'emozionante momento, raccontando anche il motivo del gesto speciale:

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo. È proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.