Billie Eilish ha avuto il Covid: “Se non mi fossi vaccinata sarei morta” La giovane cantante Billie Eilish ha rivelato di aver contratto il Covid lo scorso agosto e di essersi salvata grazie alla vaccinazione.

A cura di Elisabetta Murina

"Se non mi fossi vaccinata, sarei morta". Ospite nel talk radiofonico di Howard Stern (The Howard Stern Show), Billie Eilish ha rivelato di aver avuto il Covid lo scorso agosto e di essersi salvata grazie alla vaccinazione. La giovane cantante ha poi ricordato il periodo della malattia, che anche la sua famiglia ha contratto.

Billie Eilish salvata dal vaccino

Come tante altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche Billie Eilish ha contratto il Covid, lo scorso agosto: "Sono stata malata per circa due mesi e soffro ancora adesso di alcuni effetti collaterali, un'esperienza orribile. Quando dico orribile intendo dire che mi sono sentita da schifo. Ma è niente in confronto a quello che avrei passato se non fossi stata vaccinata". La cantante diciottenne racconta ai microfoni di Howard Stern di come la vaccinazione abbia salvato la vita a lei e ai membri della sua famiglia, che a loro volta hanno contratto il virus: "Se non mi fossi vaccinata, sarei morta. Ne sono certa: oggi non sarei qui. Mio fratello e i miei genitori stanno bene, e anche nel loro caso è stato il vaccino a proteggerli".

La carriera di Billie Eilish

La cantante, che compirà 20 anni il prossimo 18 dicembre, spera di rimettersi completamente in forma entro inizio febbraio, mese in cui partirà il suo tour 2022 Happier Than Ever (dal titolo del suo nuovo album) che in estate la porterà in Europa, ma non in Italia, dove non è prevista nessuna tappa. Nonostante la giovanissima età, Billie Eilish ha alle spalle na carriera piena di successi e riconoscimenti: sette Grammy, due American Music Awards, tre MTV Music Awars e due Brit Awards. Sui social, dove conta quasi 100mila follower, è molto seguita dai suoi coetanei. E forse questo sua confessione, spingerà qualche scettico a vaccinarsi.