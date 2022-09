Biglietti concerto Harry Styles a Campovolo 22 luglio 2023: prezzi e dove acquistarli Annunciata la nuova data italiana del “Love on Tour” di Harry Styles a Campovolo il prossimo 22 luglio 2023. Ecco dove acquistare i biglietti e quanto costano.

A cura di Vincenzo Nasto

Harry Styles

Dopo aver fatto impazzire i fan italiani a Bologna e a Torino, arriverà di nuovo nel Bel Paese nel giugno 2023 Harry Styles, per una nuova data del "Love on Tour". Il prossimo 22 luglio infatti, il cantante britannico sarà protagonista alla RCF Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta come Campovolo. Dalle prime ore dell'annuncio sui social, l'attesa per l'acquisto di un biglietto ha fatto andare in tilt Twitter, dove il cantante è arrivato subito nelle tendenze. Per gli amanti dell'autore di "Harry's House", la vendita dei biglietti inizierà il prossimo giovedì 1 settembre su MyLiveNation dalle ore 10, registrandosi al sito. Continuerà invece venerdì 2 settembre su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.

Quanto costano i biglietti per il concerto di Harry Styles a Campovolo

Come riportato dalle pagine social di Live Nation, la RCF Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta come Campovolo, sarà divisa in otto settori. Ci saranno cinque zone colorate più tre sottopalco per i fan più indomiti di Harry Styles. Qui i prezzi dei biglietti per settore:

Johnny’s Place: 172,70 euro

Hollywood: 172,70 euro

Bishopgate: 172,70 euro

Red Zone: 116,35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro

Dove acquistare i biglietti per Harry Styles a Reggio il 22 luglio 2023

Dopo l'annuncio di una nuova data nell'estate 2023 a Campovolo, tutti i fan italiani di Harry Styles sono impazienti di poter acquistare il biglietto per assistere al nuovo arrivo del cantante britannico. Dal 1 settembre, i biglietti saranno messi in prevendita su My Live Nation dalle ore 10.00, previa registrazione sul sito. La vendita generale invece comincerà il giorno successivo, venerdì 2 settembre, su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.