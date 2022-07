Beyoncé sbarca su TikTok con le reaction a “Break my Soul”, da oggi si potranno usare le sue canzoni Su TikTok esordisce anche Beyoncé, che nelle ultime ore ha pubblicato il suo primo video, con le reazioni dei creator al nuovo singolo: tra loro anche Cardi B.

A cura di Vincenzo Nasto

Beyoncé 2021. foto di Kevin Winter per Getty Images

Dopo l'uscita di "Break My Soul", primo singolo che anticipa l'uscita del progetto "Renaissance" il prossimo 29 luglio, Beyoncé ha deciso di iscrivere il proprio nome tra le star che utilizzano TikTok. Senza annunci sugli altri social, nelle scorse ore è apparso il profilo ufficiale di Queen B, con il primo video ufficiale con il brano in sottofondo "Break my soul". Un contenuto reaction, dove la cantante ha clippato tutti i creator che hanno reagito alla pubblicazione del suo ultimo singolo con entusiasmo. Nella didascalia del video, Beyoncé ha espresso tutta la felicità per l'amore condiviso da questi utenti: "Vedervi ballare mi ha reso così felice. Grazie mille per tutto l'amore per ‘Break my soul'. Con amore, B".

Nelle prime sei ore, oltre 1,7 milioni di visualizzazioni e oltre 10mila commenti: il primo video su TikTok di Beyoncé è stata l'opportunità per l'artista di aprirsi a un nuovo pubblico, più giovane, ma che con lo stesso interesse segue gli eventi musicali che porteranno al 29 luglio. La data, cerchiata in rosso, vedrà l'uscita di "Renaissance", il suo prossimo album, anticipato dal singolo dance "Break my soul", che ha riportato la cantante in vetta alle classifiche dopo anni. Proprio la nuova canzone, che ha collezionato oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube, è il sottofondo sonoro del primo video su TikTok della cantante, che riprende tutti i creator che hanno reagito con entusiasmo al suo nuovo brano. Tra i creator, si scorge anche la cantante Cardi B, che esclama: "Nel caso ti fossi dimenticata come lo facciamo".

La cantante ha guadagnato 3,5 milioni di follower in poco più di 24 ore, ma il suo arrivo su TikTok non si ferma solo alla sua presenza nei video in tendenza. Infatti, di comune accordo con la piattaforma, sarà possibile accedere a tutto il catalogo musicale della cantante per gli utenti su TikTok. Per i creator diventerà molto più facile utilizzare i brani della cantante sulla piattaforma, soprattutto quelli di "Lemonade", il suo ultimo album ufficiale del 2016, che ha ottenuto anche nove nomination ai Grammy. Solo qualche mese fa, la cantante era arrivata nei brani in tendenza su TikTok con "Bills Bills Bills" delle Destiny Child: i creator mostravano le doti più sexy e importanti del proprio partner, con il singolo in sottofondo. La challenge ha coinvolto quasi un milione di utenti, tra cui anche Charlie D'Amelio.