Era il giugno del 1999 e il gruppo RnB femminile più famoso negli Stati Uniti stava per pubblicare uno dei suoi più grandi successi, dopo il disco d'esordio omonimo dell'anno precedente: stiamo parlando delle Destiny's Child e della pubblicazione di "Bills Bills Bills", il primo singolo a raggiungere la prima posizione in classifica Billboard del gruppo. Il brano, diventato iconico anche grazie al magistrale video girato da Darren Grant in un salone di bellezza, con la particolarità del rosa e del bianco, che creano un universo eccentrico. Il brano è ritornato alla luce dopo 22 anni grazie a TikTok e alla viralità del video, che propone una coreografia ben precisa, dalla mossa dello schiaffo sul sedere al twerk, ma anche un significato comune per gli utenti: quello di mostrare sia i propri gusti in termini sessuali, ma anche i gesti dei propri partner che apprezzano particolarmente.

Il significato di Bills Bills Bills e il successo su TikTok

Come 22 anni fa, sembra non essere cambiata l'aspirazione del brano "Bills Bills Bills" delle Destiny's Child, un pensiero che le quattro cantanti Beyoncè, Kelly Rowland, Michelle Williams e Latavia Roberson esprimono dai primi secondi del video: "Puoi pagare le mie bollette?". In un salone di bellezza perfettamente curato, le quattro artiste si lamentano degli uomini che hanno a fianco, approfittatori che non riescono a sostenere le proprie spese e che non riescono a supportare emotivamente le proprie partner. Il sostegno economico di cui le Destiny's Child parlano va alla deriva a causa dei comportamenti sbagliati dei partner: "Mi stai lentamente facendo pagare per le cose, i tuoi soldi dovrebbero essere gestiti. E ora chiedi di usare la mia macchina (macchina), guidando tutto il giorno, non riempiendo mai il serbatoio, e tu hai l'audacia anche per venire me e chiedermi di risparmiare dei soldi fino a che non ti arriva il prossimo assegno?". Su TikTok il brano è stato utilizzato in quasi un milione di video, e su Twitter in molti hanno scritto a Beyoncé di partecipare alla challenge. Per adesso nessuna risposta.

Il testo di Bills Bills Bills

At first we started out real cool

Taking me places I ain't never been

But now, you're getting comfortable

Ain't doing those things you did no more

You're slowly making me pay for things

Your money should be handling

And now you ask to use my car (car)

Drive it all day and don't fill up the tank

And you have the audacity

To even come and step to me

Ask to hold some money from me

Until you get your cheque next week

You triflin', good for nothing type of brother

Silly me, why haven't I found another?

A baller, when times get hard

I need someone to help me out

Instead of a scrub like you, who don't know what a man's about

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Now you've been maxing out my card (card)

Gave me bad credit, buyin' me gifts with my own ends

Haven't paid the first bill

But you're steady headin' to the mall

Goin' on shopping sprees

Perpetrating to your friends like you be ballin'

And then you use my cell phone (phone)

Callin' whoever that you think's at home

And then when the bill comes

All of a sudden you be acting dumb

Don't know where none of these calls come from

When your mommas number's here more than once

You triflin', good for nothing type of brother

Silly me, why haven't I found another?

A baller, when times get hard, I need someone to help me out

Instead of a scrub like you, who don't know what a man's about

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

You triflin', good for nothing type of brother

Oh silly me, why haven't I found another?

You triflin', good for nothing type of brother

Oh silly me, why haven't I found another?

You triflin', good for nothing type of brother

Oh silly me, why haven't I found another?

You triflin', good for nothing type of brother

Oh silly me, why haven't I found another?

Can you pay the bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through

Can you pay my bills?

Can you pay my telephone bills?

Do you pay my automo' bills?

If you did then maybe we could chill

I don't think you do

So, you and me are through (Though shall confess)

La traduzione di Bills, Bills, Bills

All'inizio abbiamo iniziato davvero alla grande

Portandomi in posti dove non sono mai stato

Ma ora ti stai mettendo a tuo agio

Non sto facendo quelle cose che non hai fatto più

Mi stai lentamente facendo pagare per le cose

I tuoi soldi dovrebbero essere gestiti

E ora chiedi di usare la mia macchina (macchina)

Guidalo tutto il giorno e non riempire il serbatoio

E tu hai l'audacia

Anche per venire e venire da me

Chiedimi di trattenere dei soldi

Fino a quando non riceverai il tuo assegno la prossima settimana

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Sciocco, perché non ne ho trovato un altro?

Un ballerino, quando i tempi si fanno difficili

Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti

Invece di un fallito come te, che non sa di cosa parla un uomo

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Ora hai esaurito la mia carta (carta)

Mi ha dato cattivo credito, comprandomi regali con i miei fini

Non ho pagato la prima bolletta

Ma vai costantemente al centro commerciale

Andando a fare shopping

Perpetrando con i tuoi amici come se stessi ballando

E poi usi il mio cellulare (telefono)

Chiamando chiunque pensi sia a casa

E poi quando arriva il conto

All'improvviso ti comporti da stupido

Non so da dove provenga nessuna di queste chiamate

Quando il numero di tua madre è qui più di una volta

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Sciocco, perché non ne ho trovato un altro?

Un ballerino, quando i tempi si fanno difficili, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti

Invece di un fallito come te, che non sa di cosa parla un uomo

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Oh stupido me, perché non ne ho trovato un altro?

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Oh stupido me, perché non ne ho trovato un altro?

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Oh stupido me, perché non ne ho trovato un altro?

Tu sciocchezze, buono a nulla tipo di fratello

Oh stupido me, perché non ne ho trovato un altro?

Puoi pagare le bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito

Puoi pagare le mie bollette?

Potete pagare le mie bollette telefoniche?

Paghi le bollette della mia auto?

Se lo facessi allora forse potremmo rilassarci

Non penso che tu lo faccia

Quindi, io e te abbiamo finito (anche se confesserò)