Beyoncé ha realizzato il sogno di un fan con disabilità: un volo privato per assistere al concerto Jon Hetherington, 34enne statunitense con disabilità e che utilizza la carrozzina per spostarsi, ha realizzato il sogno di vedere in concerto e incontrare Beyoncé.

A cura di Vincenzo Nasto

Beyoncé e Jon Hetherington, foto di Getty Images e @liberatedbygaga

Jon Hetherington, 34enne statunitense affetto da paralisi celebrale e che utilizza la carrozzina per spostarsi, ha realizzato il suo sogno: assistere al Renaissance World Tour di Beyoncé. La storia, riportata dal New York Times, parte lo scorso 14 settembre, quando il giovane fan si dirige all'aeroporto di Eugene, in Oregon, per un volo diretto a Seattle, dove avrebbe dovuto assistere al concerto della cantante. L'arrivo al gate di Hetherington sancisce la fine del suo viaggio, dopo che la compagnia aerea ha comunicato all'uomo di non poter ospitare la carrozzina elettrica sul volo.

La storia virale sui social e l'arrivo dei fan di Beyoncé

La stessa compagnia, in quel momento, ha cercato di provvedere alla ricerca di un nuovo aereo che potesse ospitarlo, ma l'unico disponibile avrebbe ritardato l'arrivo di 12 ore, non permettendo al fan di godersi lo spettacolo. Hetherington, sul suo profilo TikTok, ha deciso di raccontare l'esperienza con la compagnia di volo: "Questo è un problema sistemico, questo è abilismo, questo è ciò con cui ho avuto a che fare per tutta la mia vita". Nei commenti del video, che ha raccolto oltre 17mila preferenze, sono apparsi dopo poche ore alcuni fan di Beyoncé, che hanno azionato un'opera di eco per far arrivare questa storia al management della cantante statunitense.

Il volo privato per il concerto a Seattle

La situazione si è completamente ribaltata solo pochi giorni dopo, quando attraverso i rappresentanti della cantante, il fan viene contattato per assistere al concerto che si è tenuto lo scorso 21 settembre ad Arlington in Texas. Oltre al biglietto del concerto, che gli ha dato la possibilità di assistere e successivamente di incontrare sia la cantante che sua madre, con una foto che lo testimonia, Jon Hetherington ha avuto la possibilità di volare con un chart privato fornito dalla cantante. Nel post su Instagram, ha tenuto a ringraziare l'organizzazione per aver realizzato il suo sogno. L'uomo, nel 2014, ha anche avuto la possibilità di incontrare Lady Gaga, dopo aver assistito a suoi sei concerti.

Il finanziamento della metro a Washington

L'ennesimo gesto della cantante nei confronti dei fan, un atto di cura che già lo scorso 5 e 6 agosto aveva riservato al pubblico di Washington per la doppia data al FedExField. Il management della cantante infatti, avevano collaborato con l'azienda che si occupa dei trasporti della città, dopo che le condizioni atmosferiche avevano costretto Beyoncé a esibirsi con ore di ritardo. L'autrice, come aveva comunicato la Washington Metropolitan Area Transit Authority, ha finanziato con un pagamento di 100mila dollari il prolungamento orario dei trasporti, per permettere ai fan un agevole ritorno.