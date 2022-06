Beyoncé annuncia il nuovo album Renaissance: cosa sappiamo del nuovo progetto Beyoncé ha annunciato l’uscita a fine giugno del prossimo album Renaissance che arriva a sei anni dall’ultimo “Lemonade”.

A cura di Redazione Music

Beyoncé (Foto Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

Beyoncé ha annunciato il suo ritorno discografico a 6 anni di distanza dall'ultimo album "Lemonade" e a 4 dall'album in collaborazione col marito Jay Z "Everything is love". Il nuovo lavoro si chiamerà "Reinassance" e probabilmente sarà disponibile a partire dal prossimo 29 giugno, come ha annunciato lei stessa cambiando le biografie dei propri social con il titolo di quello che dovrebbe essere l'album e un "act i" che potrebbe significare questa sia solo la prima parte di un progetto più ampio. Nessun post, nessuna storia, ma semplicemente il cambio sui suoi profili e l'aggiornamento del suo sito su cui si può presalvare sulle piattaforme di streaming.

Che Beyoncé era pronta ad annunciare nuova musica era chiaro già da un po', dal momento che la cantante aveva cancellato tutte le sue foto dal profilo Instagram, chiaro segno, in questi ultimi anni, di un annuncio da fare. Non ci sono molte informazioni su ciò che sarà questo nuovo album che, stando a quanto anticipato da Pop Crave dovrebbe avere 16 canzoni. Anche i social delle principali piattaforme di streaming hanno annunciato all'unanimità il ritorno della cantante che con Lemonade aveva rafforzato ancora di più il suo status di artista impegnata.

Sarà interessante capire cosa sarà questo Rinascimento di cui parla Beyoncé e quali saranno i temi trattati nell'album. Nel 2019 Beyoncé aveva curato la colonna sonora del Re Leone che includeva, oltre al suo singolo "Spirit" anche alcuni tra gli artisti africani più amati dalla cantante. L'estate scorsa Beyoncé aveva parlato del suo lavoro in studio in un'intervista a Harper’s Bazaar in cui diceva: "Sono in studio da un anno e mezzo. A volte mi ci vuole un anno per cercare personalmente tra migliaia di suoni e trovare la cassa o il rullante giusti. Un ritornello può avere fino a 200 armonie impilate (…). Comunque, non c'è niente come la quantità di amore, passione e cura che provo in studio di registrazione. Dopo 31 anni, è emozionante come quando avevo nove anni. Sì, la musica sta arrivando!". E dopo un anno la musica arriva veramente.