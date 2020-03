È arrivata stamattina la chiamata dalla nostra casa editrice: purtroppo per motivi di forza maggiore legati alle regole di contenimento e alla chiusura di tutti i negozi comprese le librerie, siamo costretti a spostare l’uscita del nostro nuovo libro “Naked” che era inizialmente prevista questo Martedì. Ci spezza il cuore dover aspettare a farvi leggere tante cose importanti che avevamo scritto per voi, ma non temete, appena passerà questo momento difficile e ci sarà più chiarezza su tutto vi comunicheremo la nuova data. Sarete i primi a saperlo, promesso! Nel frattempo per le tantissime persone che avevano già pre-ordinato il libro su Amazon vorremo dire di non preoccuparsi, il libro verrà consegnato a loro il primo giorno di uscita. Vi vogliamo bene e lavoreremo per tenervi compagnia in questi giorni di quarantena e vi sveleremo alcune parti del libro. With love, B&F

A post shared by Benji & Fede (@benjiefede) on Mar 13, 2020 at 7:29am PDT