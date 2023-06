Benjamin Mascolo replica a Federico Rossi: “Spero si possa tornare ad avere un rapporto di fratellanza” In una recente intervista, Federico Rossi ha svelato che è stato Benjamin Mascolo a decidere di mettere fine al duo Benji e Fede.

A cura di Daniela Seclì

Benjamin Mascolo è intervenuto su Instagram per replicare all'intervista rilasciata da Federico Rossi. Un tempo, i due cantanti componevano il duo noto come Benji e Fede. A Cosmopolitan, Rossi ha assicurato di non essere stato lui a prendere la decisione di intraprendere una strada diversa. Pronta la replica di Mascolo. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Fede sul rapporto con Benji

In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, Federico Rossi ha dichiarato che finalmente può svelare che non è stato lui a decidere di mettere fine al duo Benji e Fede:

La decisione non è stata mia, ora posso finalmente dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto.

La replica di Benjamin Mascolo

Come facilmente prevedibile, in tanti hanno contattato Benjamin Mascolo sui social, chiedendogli una replica alle dichiarazioni di Federico Rossi. Così, il cantante è intervenuto con una serie di storie pubblicate su Instagram. Ecco quanto ha dichiarato: "In tanti di voi mi state girando questa intervista. Per sapere se è vero, per un confronto o anche per criticarmi. Lo capisco assolutamente e lo metto in conto. Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene". E ha continuato:

Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno, ma al contrario la prima vittima di me stesso sono sempre io. Credo e spero di aver fatto anche tante cose buone e positive in questi anni per le persone importanti nella mia vita. In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato.

Insomma, sembra che Benjamin Mascolo sia pronto a tendere una mano a Federico Rossi.