Batttiti Live 2022 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della quarta puntata su Italia Uno Stasera, martedì 26 luglio, andrà in onda la quarta puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia Uno, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco la scaletta dei cantanti sul palco e le anticipazioni della puntata di questa sera.

A cura di Vincenzo Nasto

Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri a Battiti Live 2022

Questa sera, martedì 26 luglio, ritorna Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia Uno alle ore 21.15, il festival musicale arrivato ormai alla sua quarta puntata. Ad accompagnare la coppia di conduzione formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, come nelle scorse tre puntate, ritorna anche la creator Mariasole Pollio, che raccoglierà le emozioni del pubblico di Gallipoli. La scaletta preannuncia un spettacolo che vedrà i protagonisti dell'estate musicale italiana, da Elodie e la sua "Tribale" a Rkomi, passando per Ana Mena e Rocco Hunt, senza dimenticare il trio Fedez, Mara Sattei e Tananai. A salire sul palco ci sarà anche il corpo di ballo che accompagna gli artisti durante le esibizioni, con all'interno protagonisti televisivi come Tommaso Stanzani, ma anche Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli, Christian Stefanelli e l'ultima arrivata Martina Miliddi.

Tananai, Fedez e Mara Sattei, foto di Attilio Cusani

La scaletta dei cantanti della quarta puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live

Sul palco di Gallipoli si alterneranno artisti celebri come Raf e nuove leve della scena urban come Anna Pepe. Dalle anticipazioni sappiamo che ci saranno anche protagonisti on the road: infatti da Manfredonia potremo assistere all'esibizione di Alex, finalista dell'edizione 21 di Amici. Invece da Francavilla Fontana si esibirà una delle regine dell'estate: Baby K."

Elodie 2022, foto di Attilio Cusani