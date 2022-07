Battiti Live 2022, la scaletta dei cantanti per la terza puntata: gli orari tv su Italia Uno Martedì, 19 luglio 2022, in diretta su Italia 1 dalle 21.20, andrà in onda da Gallipoli la terza puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live: ecco la scaletta degli artisti.

A cura di Vincenzo Nasto

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci 2022, foto di Radio Norba Battiti Live

Nelle prossime ore andrà in onda la terza puntata del festival musicale dell'estate, in diretta su Italia Uno: stiamo parlando del Cornetto Radio Norba Battiti Live, che dopo aver toccato la città di Bari, si è spostata, ma non di tanto. Stasera, infatti, sarà la volta di Gallipoli, ma non cambieranno i presentatori: come nelle scorse puntate, viene riconfermato il trio. Sul palco, oltre alla coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ci sarà anche Mariasole Pollio. Una grande serata, come le precedenti due, che vedranno alternarsi sul palco alcuni degli artisti italiani più importanti. A Gallipoli infatti si esibiranno il trio dell'estate composto da Fedez, Mara Sattei e Tananai, autori de "La dolce vita", ma non solo, visto che ci sarà anche una folta rappresentanza di Amici.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Gallipoli stasera

La terza puntata del Cornetto Radio Norba Battiti Live, il festival musicale in diretta su Italia, potrebbe migliorare ancora di più i numeri raccolti nelle scorse puntate. Dopo il grande successo della seconda puntata, con 1.278.000 spettatori con il 9.6% di share, stasera si esibiranno sul palco, oltre al trio Fedez, Mara Sattei e Tananai, anche una grande rappresentanza da Amici: da Irama a Giordana Angi, dai più recenti Albe e LDA a Riki, senza dimenticare Mr Rain. Ecco la scaletta degli artisti, non in ordine d'esecuzione:

Fedez

Tananai

Mara Sattei

Irama

Fred De Palma

Malika Ayane

Albe

LDA

Giordana Angi

Big Boy

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Gabry Ponte

Federico Rossi

Blind

Cioffi

Mr. Rain

Alfa

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Riki

Dani Faiv

Darin

Gli artisti on the road invece saranno:

Leggi anche Chi è Hal Quartier, il cantante di 4ever young sul palco di Battiti Live

Marco Mengoni (da Conversano)

Bob Sinclair (da Massafra)

Dove vedere la terza puntata di Cornetto Battiti live e a che ora

Cornetto Battiti Live, il Festival di Radio Norba, è diventato anche un appuntamento televisivo per i concerti registrati dallo scorso 17 giugno al 3 luglio, in località differenti della Puglia. Dopo le due puntate a Bari, si arriva a Gallipoli stasera, per la prima delle due puntate. Come in precedenza, anche questa volta sarà possibile accedere alla visione del concerto in televisione, ma anche in streaming. Dalle 21.20 infatti, il concerto sarà in diretta su Italia 1, ma anche in streaming, attraverso Mediaset Infinity.