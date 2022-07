Battiti Live 2022, la scaletta della prima puntata del concerto a Bari: cantanti e orari Va in onda stasera, 5 luglio, su Italia 1, la prima puntata di Battiti Live, il festival di Radio Norba che porta sul palco le canzoni principali dell’estate italiana.

A cura di Redazione Music

Tra i Festival più attesi che riempiono le piazze italiane e sono trasmessi in tv, anche quest'anno c'è Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba che dopo aver girato le piazze pugliesi sbarca il 5 luglio su Italia Uno nella prima di cinque serate in cui i telespettatori potranno vedere quelli che sono i protagonisti dell'estate italiana e ascoltare le canzoni che anche qurst'anno soi candidano a diventare veri e propri tormentoni. Per il sesto anno consecutivo a presentare le serate saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Accompagnati dalla giovanissima Mariasole Pollio che porterà con sé la quota giovanissimi, unendo il mondo della tv e quello di TikTok/Instagram.

La scaletta dei cantanti di Battiti Live a Bari

Sebbene non si sia mai fermato, negli anni scorsi Battiti Live si era svolto in un'unica location, il Castello Aragonese di Otranto, mentre quest'anno ha ripreso il suo carattere itinerante, portando i cantanti a girare i panorami pugliesi. Gli artisti, infatti, si sono alternati sui palchi di Bari, Gallipoli e Terni e tra i protagonisti della prima puntata ci saranno

Fedez, Tananai, Mara Sattei,

Aka 7even,

Francesco Gabbani,

Gabry Ponte,

Luigi Strangis,

Pinguini Tattici Nucleari,

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini,

Fred De Palma,

Baby K,

Coez,

The Kolors,

Boro Boro,

Mr Rain,

Alfa,

Matteo Romano.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno

Marco Mengoni , da Conversano

, da Conversano La Rappresentante di Lista da Ceclie Messapica.

Dove vedere la prima puntata di Battiti live e a che ora

Gli appuntamenti di Battiti Live sono andati (quelli del 17 e 18 giugno a Bari e del 2 e 3 luglio a Gallipoli) e andranno (quelli del 10 luglio a Trani) live in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, mentre saranno anche trasmessi in tv su Italia Uno e su Mediaset Infinity.