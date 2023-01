Bad Bunny lancia via il cellulare di una fan che si avvicina, poi spiega: “Una mancanza di rispetto” Bad Bunny ha lanciato via il cellulare di una fan che gli si è avvicinata per un video. Poi la spiegazione su Twitter: “Chi verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo”. Il momento è stato ripreso in un breve video che ha fatto il giro dei social.

A cura di Elisabetta Murina

Bad Bunny torna a far parlare di sè. Dopo aver vinto per la terza volta il titolo di artista più ascoltato al mondo, questa volta il cantante latino fa discutere per via di un gesto nei confronti di una fan. Il video del momento in questione ha fatto il giro dei social, facendo finire il suo nome in tendenza su Twitter. Ecco cosa è successo.

Bad Bunny lancia via il cellulare di una fan

Nel video diffuso sui social da alcuni utenti, si vede una fan che si avvicina a Bad Bunny mentre passeggia con l'intento di girare un breve video insieme. Il cantante però non gradisce il gesto della ragazza e, inaspettatamente, le afferra il cellulare dalle mani e lo getta via senza nemmeno pensarci. Lei rimane completamente spiazzata. Poi l'artista continua a camminare senza nemmeno voltarsi indietro, mentre una folla di fan continua a seguirlo. Su Twitter, il suo gesto ha fatto parecchio discutere, tra chi crede che sia stato decisamente esagerato e chi invece una giusta risposta a un comportamento piuttosto invadente.

La spiegazione di Bad Bunny

Dopo il video che sta circolando su social Bad Bunny ha deciso di intervenire via Twitter per spiegare il motivo del suo gesto. Ad averlo infastidito non è stata la richiesta di foto da parte di una fan, quanto il fatto di mettergli un cellulare proprio in faccia: