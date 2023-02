Aurora D’Amico canta le canzoni di Sanremo 2023 in inglese su TikTok: reagiscono anche i Coma_Cose Il fenomeno Aurora D’Amico, la tiktoker che ha trasformato e cantato i brani del festival in inglese, scatenando le reazioni di alcuni artisti in gara.

Aurora D'Amico su TikTok ha tradotto e cantato le canzoni di Sanremo 2023 in inglese ed è riuscita ad arrivare ad alcuni artisti che le hanno risposto con dei video. Ma chi è Aurora D'Amico e come è ha ottenuto questo successo? Partiamo dall'inizio. Il festival di Sanremo 2023 è stato particolare perché narrato non solo in diretta tv, ma anche tramite diverse piattaforme social: da TikTok a Instagram, dove Chiara Ferragni ha consentito ad Amadeus di aprirsi un profilo da milioni di follower e scatenando una polemica. Su TikTok invece è sbarcato prima il festival di Sanremo con un account, poi gli artisti che ancora non erano presenti.

Ancora, durante la gara tantissimi giovani hanno postato immagini che riprendevano frammenti di esperienza a Sanremo, fuori onda nella città ligure dove gli artisti sono stati sorpresi a vivere la loro quotidianità e, infine, hanno stilato una propria classifica, scegliendo di far diventare virale una canzone piuttosto che un altra. Il primo posto sul podio di TikTok se l'è aggiudicato Mr. Rain, terzo classificato nella gara ufficiale, che con il coro di bambini sul palco e la sua "Supereroi" è riuscito ad arrivare al cuore soprattutto dei più giovani.

Il caso di Aurora D'Amico con le traduzioni dei brani in inglese e la reazione dei Coma_Cose

Così, tra testimonianze, idee, polemiche, dibattiti in diretta e video creativi pubblicati su TikTok, sono emersi quelli di Aurora D'Amico, una giovane cantautrice con oltre 18mila follower che sul suo profilo non fa altro che cantare. Prima che venisse annunciato il vincitore di Sanremo, dopo aver raccontato sul social cinese quali fossero secondo lei le regole per trasformare una canzone italiana in inglese, ha scelto di cantare in inglese "Due Vite" di Marco Mengoni. Il video è diventato virale, molti hanno paragonato la canzone ai brani di Bruno Mars o di Sam Hunt.

Così, la ragazza ha proseguito nel suo progetto, continuando a pubblicare anche le altre canzoni in gara cantate da lei, ma tradotte in lingua inglese. Ha pubblicato quindi "L'addio" dei Coma_Cose che, sorpresi dal risultato, hanno pubblicato un video in cui riprendono la loro reazione a quell'esibizione di D'Amico. I due artisti si mostrano sorridenti, entusiasti e cominciano a intonare con lei la canzone, manifestando apprezzamento. Così D'Amico continua con le sue traduzioni, pubblica "Supereroi" di Mr. Rain, poi "Tango" di Tananai, "Duemilaminuti" di Mara Sattei e "Due" di Elodie. Quest'ultima, secondo molti commenti, sembrerebbe una canzone di Dua Lipa.

Le regole di D'Amico per tradurre i brani in inglese

Prima di cimentarsi nell'esecuzione in inglese dei brani di Sanremo, Aurora D'Amico aveva postato su TikTok tre contenuti in cui spiegava come tradurre canzoni da una lingua all'altra. La prima regola in assoluto è mantenere la stessa melodia. "Come gli strumenti musicali, anche le voci seguono uno spartito", dice. "Nello spartito quindi vengono scritte tutte le note che vengono suonate o cantate", spiega. "Il numero di note – prosegue – corrisponde a un numero di sillabe. Quindi quattro note sono quattro sillabe. Non si può aggiungere né togliere nulla a piacimento".

Poi passa alla seconda regola: tradurre il concetto. Poiché non è sempre possibile tradurre letteralmente, è necessario adeguarsi, traducendo il concetto e riuscendo ad adattarlo al numero di sillabe previste già nella canzone il lingua originale. L'ultima regola è creare delle rime. Perché? Perché le rime creano dinamismo e aiutano a memorizzare il testo.