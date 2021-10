Asap Rocky riporta in vita e streaming il suo primo successo LIVE, LONG, ASAP a 10 anni dall’uscita Con il suo prossimo album in dirittura d’arrivo, influenzato anche dalla presenza affianco a lui di Rihanna, A$AP Rocky ha deciso di fare un salto indietro nel tempo, al suo primo anno di carriera. Infatti, verrà pubblicato il prossimo 29 ottobre su tutte le piattaforme di streaming musicale, il suo mixtape d’esordio “LIVE, LOVE, ASAP”, a 10 anni dalla sua uscita.

A cura di Vincenzo Nasto

A$AP Rocky (ph Getty/FilmMagic/FilmMagic for Life is Beautiful Music & Art Festival)

È sicuramente uno dei rappresentanti più lucenti dell'A$ap Mob, il collettivo statunitense che vede dal 2006 A$AP Rocky insieme A$AP Ferg, A$AP Yams e A$AP Ant. Una formazione in grado di rivoluzionare, soprattutto attraverso A$AP Rocky, l'immaginario urban negli Stati Uniti, con il cantante diventato anche uno dei primi modelli afroamericani di Dior sotto contratto, oltre sette anni fa. Tornando indietro nel tempo, è possibile osservare anche l'inizio del viaggio di A$AP Rocky, un'evoluzione che quest'anno compie 10 anni e che potrebbe riportare alla luce uno dei progetti più interessanti della sua carriera, ancora non disponibile sulle piattaforme streaming. Infatti, A$AP Rocky ha annunciato la diffusione di "LIVE, LOVE, ASAP", il suo primo mixtape pubblicato nel 2011. Il progetto pubblicato il 31 ottobre 2011 avrà nuova vita il prossimo 29 ottobre, quando sarà possibile ascoltare il disco con le collaborazioni di A$AP Ferg, A$AP Twelvyy, Schoolboy Q e Fat Tony, ma non solo, su Spotify e Apple Music. Come inedito, verrà pubblicato nel progetto "Sandman", traccia prodotta da Kelvin Krash e Clams Casino.

A 10 anni dalla pubblicazione di LIVE, LOVE, ASAP, il progetto arriva in streaming

Protagonista dell'estate tra la liaison con la cantante barbadiana Rihanna e l'annuncio del suo nuovo album, con il provvisorio titolo "All Smiles", A$AP Rocky ha deciso di voler fare un viaggio nel tempo, un ritorno al 2011, uno degli anni più importanti della sua carriera. A cinque anni dalla formazione dell'A$ap Mob, il cantante newyorkese pubblicava nel 2011 il suo primo mixtape "LIVE, LOVE, ASAP", un progetto che lo porterà da lì a pochi mesi a firmare uno dei contratti d'esordio più importanti della storia, oltre tre milioni di dollari con la Sony Music Entertainment. Il progetto ha avuto allora un grande successo anche grazie alla viralità di brani come "Peso", "Demons" e "Kissin Pink" con il compagno di avventure A$AP Ferg. "Peso" soprattutto riuscì a conquistare il favore delle cronache anche grazie al numero di visualizzazioni raccolte in un periodo come il 2011 su YouTube: il video della canzone diretto da Abteen Bagheri arrivò a contare oltre 10 milioni di visualizzazioni in poche settimane, un risultato allora storico. A$AP Rocky ha deciso dunque di rendere il suo main project giovanile disponibile anche agli utenti di piattaforme di streaming musicale, con l'album "LIVE, LOVE, ASAP" disponibile dal prossimo 29 ottobre. Al progetto di 16 tracce, verrà aggiunta anche un brano bonus: si tratta di "Sandman" prodotta da Kelvin Krash e Clams Casino. Al contrario, il mixtape in streaming non includerà "Kissin' Pink" e "Out of This World".

Le novità sul suo nuovo album

Dallo scorso maggio invece non si ricevono novità ufficiali sul nuovo album di A$AP Rocky, dapprima definito con il titolo provvisorio "All smiles", ma che adesso potrebbe essersi evoluto in "Next for Rocky", che seguirà "Testing" del 2018. Il rapper americano aveva annunciato l'uscita a breve negli scorsi mesi, quando intervistato dal magazine GQ, aveva parlato della sua esperienza in carcere in Svezia e di come quello e la presenza di Rihanna avessero influenzato il racconto del suo nuovo album. Soprattutto la presenza di Rihanna, seguita lungo tutto il tour musicale della cantante con una postazione che gli permetteva di comporre musica in viaggio, avrebbe praticamente stravolto il piano di produzione del nuovo progetto. Una caratteristica interessante e che non sorprende quando parliamo di A$AP Rocky, che ha posto le fondamenta della sua carriera proprio nella riformulazione continua della sua proposta musicale ed estetica.