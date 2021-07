Asap Rocky e Rihanna paparazzati insieme mentre giravano un video musicale a New York Corre spedita la nuova coppia più glamour dello star system americano, quella formata dal rapper Asap Rocky e Rihanna. I due sono stati paparazzati nel Bronx, famosissimo quartiere di New York, mentre giravano insieme un nuovo video musicale. La canzone potrebbe essere pubblicata nel nuovo album di Rihanna.

A cura di Vincenzo Nasto

Sembra correre spedita una delle coppie più famose negli Stati Uniti, formata dal rapper Asap Rocky e dalla cantante Rihanna. Una relazione che per anni aveva riempito le cronache dei giornali di gossip con voci e foto rubate, e solo a inizio 2020, dopo la fine della relazione tra il miliardario Hassan Jameel e la cantante, ha incominciato ad avere il suo primo aspetto ufficioso. Le foto alle Barbados, terra natia per la cantante, hanno fatto il resto. Adesso la coppia sembra così affiatata e vicina che nei giorni scorsi i due sono stati ripresi nel celebre quartiere di New York, il Bronx, intenti a girare un video musicale assieme. Il brano potrebbe appartenere al nuovo album di Rihanna: sul web girano voci intorno a "R9", titolo provvisorio dell'album confermato dalla stessa cantante, ma per adesso ancora nulla di ufficiale.

Il video musicale del nuovo singolo

Le immagini arrivano dal Bronx, la cornice perfetta per una delle coppie più glamour dell'estate di New York: stiamo parlando di Asap Rocky e Rihanna che sono stati paparazzati nel celebre quartiere della Grande Mela, intenti a girare un video musicale. Tra gli applausi delle persone del posto che non si aspettavano di incontrarli lì, la coppia ha passeggiato mano nella mano nel quartiere, per poi apparire sul pianerottolo nella scala antincendio di uno dei palazzi. Riprese che potrebbero appartenere a una lovesong presente nei due progetti in uscita: se inizialmente si poteva pensare che il singolo potrebbe appartenere al tanto chiacchierato nuovo album di Rihanna, c'è chi non ha escluso la presenza della canzone nel progetto "All smiles" di Asap Rocky, prossimamente in uscita.

Asap Rocky: "Lei è l'amore della mia vita"

La coppia sembra più felice che mai, dopo anni in cui si erano rincorse voci sulla loro vicinanza, e poi su alcune foto rubate dai paparazzi. Se il primo incontro era arrivato nel 2013, quando Rihanna ha partecipato al video "Fashion Killa" del rapper, molte più voci sembravano certe di un loro rapporto già a inizio 2020, quando la cantante ha voluto Asap come testimonial della sua campagna promozionale per la linea cosmetica da lei prodotta. Dopo la fine della relazione tra il miliardario saudita Hassan Jamel e Rihanna, Asap Rocky sembra ancora più destinato a essere il compagno per la vita della cantante, dopo la rivelazione a GQ Usa ("Lei è l’amore della mia vita, è la mia signora"), ma soprattutto dopo aver confessato che la cantante è stata fondamentale nella revisione progettuale del suo prossimo album, influenzando il suo processo di creazione.