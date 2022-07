Arisa continua la sua rivoluzione ‘nuda’: tu mí perdícíon, il nuovo singolo da domani Domani a mezzanotte, il nuovo singolo “tu mí perdícíon”. Rappresenta l’ennesimo passo in avanti in quella svolta estetica cominciata con Psyco, un anno fa.

Arisa sconvolge ancora i suoi fan con un annuncio dei suoi: domani a mezzanotte, il nuovo singolo "tu mí perdícíon". Rappresenta l'ennesimo passo in avanti in quella svolta estetica cominciata con Psyco, un anno fa. "Tutto cambia, si trasforma" rivela Arisa "e anche l'amore adesso vibra a una frequenza diversa". Presentato anche l'artwork del progetto: Arisa è nuda coperta solo da mani guantate in lattice rosa e nero.

Il messaggio di Arisa

Il messaggio di Arisa sembra rivolto a un amore provato così forte per la prima volta, un amore che sembra purtroppo finito. Difficile non pensare alla sua relazione con il ballerino di Ballando con le Stelle, Vito Coppola. Ma – smarcando il campo dal gossip – ripetiamo che questa di Arisa sembra la continuazione giusta di un percorso estetico e culturale che sta portando avanti da un po' di tempo. I fan hanno sempre amato questa multiformità, questa capacità di cambiare sempre moduli e frequenze dell'artista lucana.