Anna Dan sull’incidente di Gianni Morandi: “L’ho visto così fragile, grazie a Jovanotti è rinato” Anna Dan ha ricordato l’angoscia provata quando, lo scorso marzo, Gianni Morandi ha avuto un incidente domestico. La moglie dell’artista ha dichiarato al magazine “7” che fondamentale nella ripresa del marito, è stata la decisione di Jovanotti di coinvolgerlo in una collaborazione: “Ha ritrovato il suo ottimismo di uomo che abita nel futuro. Con la canzone L’allegria è cambiato tutto”.

A cura di Daniela Seclì

Gianni Morandi si sta riprendendo dall'incidente domestico avuto l'11 marzo scorso. Il cantante ha riportato gravi ustioni, mentre tentava di riordinare il giardino, bruciando alcune sterpaglie. La moglie Anna Dan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 7, magazine del Corriere della Sera. La donna ha parlato dell'angoscia provata quando il marito si è fatto male.

L'angoscia di Anna Dan per l'incidente di Gianni Morandi

Gianni Morandi, dopo essere caduto tra le sterpaglie che stava bruciando, è stato ricoverato presso il reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Cesena. La moglie Anna Dan ha ricordato gli attimi successivi all'infortunio: "Quando l’ho visto appoggiarsi al muretto del camino, per la prima volta l’ho visto fragile". E ha continuato:

“Questa volta ha preso una bella botta! Questa avventura non se la scorda perché lo spavento è stato troppo forte. Lo vedeva specchiato sulla mia faccia mentre si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature. Dopo essere scivolato nel fuoco, mi ha telefonato. Ho pensato che mi chiamasse per la cena, ma ho capito subito che era successo qualcosa di grave. La voce… L’ho trovato proprio lì, sulla soglia di casa con il telefonino sotto al braccio perché non poteva tenerlo in mano, con dolori fortissimi ovunque. Poi in casa si è appoggiato al muretto del camino e per la prima volta l’ho visto fragile e completamente immerso in un presente del tutto inaspettato. ‘Anna, hai mica una crema per le scottature?'. Era evidente che non era una cosa da risolvere con una crema”.

Poi, la corsa in ospedale e l'inizio di un lungo percorso di cure. Il mese scorso Anna Dan aveva dichiarato a DiPiù TV: "La strada per la guarigione di Gianni purtroppo è ancora molto, molto lunga. Non è dato sapere quando mio marito si potrà considerare guarito, ogni giorno che passa è un passo in più verso la guarigione". Tuttavia, sembra che le condizioni dell'artista siano nettamente migliorate.

La rinascita con Jovanotti

Anna Dan ha spiegato che la svolta è avvenuta quando Jovanotti si è messo in contatto con Gianni Morandi, chiamando l'ospedale in cui l'artista era ricoverato: "Grazie a lui è rinato, si è come risvegliato. Lorenzo ci ha spedito via mail, in ospedale, la nuova canzone che ha scritto per lui: L'allegria". Così, Morandi ha cominciato a concentrarsi su quello ed è rifiorito:

“Lo vedevo provare e riprovare a voce alta nel prato sempre con quella mano immobilizzata. Non era sicuro di riuscire a interpretarla, era così diversa da tutto quello che aveva cantato fino a lì! Con le mani fasciate girava in tondo, e urlava come un pazzo La La La La La L’allegria. […] Incontrare Lorenzo, che quel giorno era con sua figlia Teresa, è stata un’altra iniezione di straordinaria positività. Ho respirato un senso di amicizia reale, uno scambio di energie positive. E la canzone era un regalo unico”.

Pian piano, il settantaseienne ha ritrovato il suo spirito di guerriero. Oggi l'artista sta molto meglio: "Ha ritrovato il suo ottimismo di uomo che abita nel futuro, sempre proiettato in avanti. Con quella canzone è cambiato tutto. È iniziata una corsa gioiosa perché ‘un calcio e ripartire' era quello che ci voleva per Gianni".