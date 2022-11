Andrea Bocelli canta coi figli Matteo e Virginia per Re Carlo e la Regina Camilla Andrea Bocelli, assieme ai figli Matteo e Virginia, si è esibito davanti ai Reali d’Inghilterra: tra i presenti anche William e Kate.

A cura di Redazione Music

Dopo essersi esibiti alla Casa Bianca, Andrea Bocelli, assieme ai figli Matteo e Virginia si è esibito per i reali d'Inghilterra cantando davanti a Re Carlo III e la Regina Consorte Camilla. Bocelli si conferma com e uno degli artisti italiani più amati all'estero. I Bocelli hanno partecipato all'annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, un evento con cui la Gran Bretagna commemora i caduti in guerra del Paese. È un bis importante quello del tenore che lo scorso anno fu invitato a esibirsi davanti al Presidente degli Usa Joe Biden e alla moglie Jill sulle note di "Cantique de Noël – Oh holy night”

Questa volta, invece, i tre si sono esibiti con “The Greatest Gift”, un brano inedito estratto dal loro nuovo album "A family Christmas" che uscirà il prossimo 25 novembre per Decca/Capitol Records. Oltre al Re e alla Regina, però, erano presenti anche William e Kate, principe e principessa di Galles, il conte e la contessa di Wessex, Anna e il marito vice ammiraglio Sir Tim Laurence, il duca e la duchessa di Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra, l'Onorevole Lady Ogilvy. Pochi mesi fa Bocelli aveva anvje cantato per la Regina Elisabetta, esibendosi nel "Nessun dorma" in occasione del Giubileo di Platino che segnavano i 70 anni di regno.

E proprio alla Regina e au suoi 70 anni di regno era dedicata l'apertura di questo appuntamento. La Regina, infatti, era anche capo delle Forze Armate e aveva sempre partecipato a queste celebrazioni. Oltre ai Bocelli si sono esibiti l'attore e cantante di Hollywood Luke Evans, l'attrice vincitrice di un Emmy Award e star del West End Hannah Waddingham, e la star del teatro musicale Marisha Wallace. Il prossimo appuntamento live per Andrea, Matteo e Virginia Bocelli sarà quello del 21 novembre quando si esibiranno per la prima volta insieme in Piazza Duomo a Milano.