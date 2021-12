Andrea Bocelli si è esibito con la figlia Virginia e il figlio Matteo alla Casa Bianca Andrea Bocelli si è esibito assieme al figlio Matteo e alla figlia Virginia alla Casa Bianca davanti al Presidente degli Usa Joe Biden e alla moglie Jill.

A cura di Redazione Music

Andrea Bocelli si conferma come uno degli artisti italiani più rinomati e desiderati al mondo e la conferma è arrivata anche quest'anno, quando il tenore, assieme alla sua famiglia è stato invitato alla Casa Bianca per esibirsi e passare un po' di tempo con la famiglia del Presidente degli Usa Joe Biden. Alla Casa Bianca Bocelli ha cantato, ma ha anche trascorso una giornata in compagnia della famiglia presidenziale, come si vede dai video e dalle foto che sono state rese pubbliche. Bocelli e il figlio Matteo, che ha da poco cominciato anch'egli una carriera solista nel mondo della discografia mondiale, si sono infatti esibiti sulle note di di "Cantique de Noël – Oh holy night”.

Una giornata alla Casa Bianca

I due avevano come pubblico Joe e Jill Biden oltre a tutto lo staff. L'esibizione ha fatto parte dell'evento speciale trasmesso dalla PBS "In performance at the White Christmas: Spirit of the season", realizzato affinché la Presidenza augurasse il Buon Natale a tutti i cittadini americani. Oltre a Matteo, però, si è esibita anche la figlia Virginia, che già lo scorso anno era stata protagonista di un'esibizione natalizia assieme al padre, quando si esibirono al teatro Regio di Parma con "Hallelujah", brano contenuto nel cd del padre "Believe". E proprio la canzone di Leonard Cohen è stato il brano scelto dai due per esibirsi alla Casa Bianca.

Bocelli, il tour negli Usa e Capodanno a Bangkok

Oltre alle esibizioni canore, però, la famiglia Bocelli ha passato anche momenti più informali con i Biden, come si vede sempre nelle foto che mostrano la piccola Virginia, di nove anni, giocare e nascondersi nella stanza ovale. Il concerto alla Casa Bianca è il coronamento di un altro anno importante per il tenore italiano che è reduce da una tournée americana tutta sold out con oltre 350.000 spettatori e due concerti sold out al Madison Square Garden di New York e sarà il protagonista del concerto di Capodanno a Bangkok in diretta in Thailandia, Singapore e Malesia.