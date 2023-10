Ancora, ancora, ancora di Mina rivive nel remix del premio Oscar Mark Ronson Ancora, ancora, ancora di Mina, pubblicato nel 1978, ritorna in auge con un remix del producer britannico, premio Oscar, Mark Ronson: è stata utilizzata nella prima sfilata del nuovo creative director di Gucci Sabato De Sarno.

A cura di Vincenzo Nasto

Mina e Mark Ronson. foto di Lapresse e Getty Images

È il 1978 quando Mina pubblica il suo 120° singolo, con l'EP Città vuota/Ancora, ancora, ancora. Il brano, scritto da Cristiano Malgioglio, risulta il 41° singolo più venduto dell'anno e rimane nella top 5 delle classifiche italiane nei mesi estivi. A distanza di 45 anni, dopo una prima riedizione nel 2001, la canzone è ritornata sulle piattaforme di streaming con una nuova versione. Pubblicata anche sul canale YouTube ufficiale di Mina, questa volta ad avvolgere la voce di Mina c'ha pensato il producer britannico Mark Ronson, che per la sfilata di Gucci della Milano Fashion Week, la prima del nuovo creative director Sabato De Sarno, ha reinterpretato il suo successo del 1978. Ancora, ancora, ancora, come ha spiegato Ronson su Vogue, è stato toccato il meno possibile: "Ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco".

Com'è nata l'idea del remix di Ronson per Ancora, ancora, ancora

Ancora, ancora, ancora è uno degli episodi più fortunati nella discografia musicale di Mina: composta da Cristiano Malgioglio e Gian Pietro Felisatti, è diventato in quegli anni anche la sigla del programma televisivo Mille e una luce. Il programma era condotto da Claudio Lippi, Luciano De Crescenzo e Ines Pellegrini. La scelta di Ronson, come suggerisce lo stesso compositore nell'intervista, è nata da una conversazione con il nuovo creative director di Gucci Sabato De Sarno, che aveva sottolineato l'importanza della musica pop italiana anni 70 e 80 nell'immaginario della sfilata: "Ha sfumature di cose che ho fatto in precedenza, ma è anche una ballata epica, molto italiana. Ho conservato molte cose dell’originale, come la voce e gli archi, ma le ho dato un nuovo ritmo e ci ho aggiunto il mio tocco".

La carriera di Mark Ronson e il premio Oscar per Shallow

Mark Ronson è uno dei produttori più importanti dell'ultimo ventennio: sin da giovanissimo ha collaborato con artisti del calibro di Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga e Miley Cyrus. Vincitore di sette Grammy Awards, tra cui il più importante assegnatogli grazie a Back to Black di Amy Winehouse. Infatti, Mark Ronson ha anche collaborato con stelle come Winehouse, i Tame Impala, Alicia Keys, ma anche Bruno Mars. Proprio con l'ultimo, ha pubblicato uno dei singoli più importanti della sua carriera: Uptown Funk, contenuto nell'album Uptown Special. Il brano ha collezionato quasi due miliardi di ascolti su Spotify, rendendolo anche il singolo più venduto nel 2015. Ronson è stato anche autore di colonne sonore per il cinema, come per Shallow, tratto dal film A Star Is Born, con cui ha conquistato un premio Oscar e un Golden Globe.