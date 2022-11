Shallow, testo e traduzione della canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper in A star is born Il brano “Shallow” fa parte della colonna del film “A star is born”, cantata dal regista/attore Bradley Cooper e da Lady Gaga. Qui testo e traduzione del brano.

"Shallow" è uno dei brani e dei momenti più importanti della produzione cinematografica "A star is born", l'esordio alla regia di Bradley Cooper con Lady Gaga, una coppia che si è ritrovata anche davanti al microfono per cantare. Infatti, "Shallow", brano pubblicato nel 2018, è stato uno dei maggior successi del film, conquistando un enorme successo, tra cui un Golden Globe, un Premio Oscar e due Grammy Award. La colonna sonora del film omonima, il doppio album che contiene i brani originali cantati da Lady Gage e Bradley Cooper, ha in "Shallow" forse il momento più emozionante del film, recitata da Jackson (Cooper) sul palco del Greek Theatre di Los Angeles, quando aveva già avvisato Ally (Gaga) di voler cantare quella canzone, scritta da entrambi, sul palco: parte la prima strofa, da solo, finché Ally prende coraggio e sale sul palco e canta davanti al pubblico.

Il testo di Shallow, la colonna sonora di A star is born

Tell me something, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there something else you're searchin' for?

I'm falling

In all the good times, I find myself longin' for change

And in the bad times, I fear myself

Tell me something, boy

Aren't you tired trying to fill that void?

Or do you need more?

Ain't it hard keeping it so hardcore?

I'm falling

In all the good times, I find myself longing for change

And in the bad times, I fear myself

I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface, where they can't hurt us

We're far from the shallow now

In the sha-ha, sha-ha-llow

In the sha-ha-sha-la-la-la-llow

In the sha-ha, sha-ha-llow

We're far from the shallow now

Oh, ha-ah-ah

Ah, ha-ah-ah, oh, ah

Ha-ah-ah-ah

I'm off the deep end, watch as I dive in

I'll never meet the ground

Crash through the surface, where they can't hurt us

We're far from the shallow now

In the sha-ha, sha-ha-llow

In the sha-ha-sha-la-la-la-llow

In the sha-ha, sha-ha-llow

We're far from the shallow now

La traduzione di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper

Dimmi qualcosa, ragazza

Sei felice in questo mondo moderno?

O hai bisogno di più?

C'è qualcos'altro che stai cercando?

Sto cadendo

In tutti i bei tempi, mi ritrovo a desiderare il cambiamento

E nei momenti difficili, ho paura di me stesso

Dimmi qualcosa, ragazzo

Non sei stanco di cercare di riempire quel vuoto?

O hai bisogno di più?

Non è difficile mantenerlo così hardcore?

Sto cadendo

In tutti i bei tempi, mi ritrovo a desiderare il cambiamento

E nei momenti difficili, ho paura di me stesso

Sono fuori dal profondo, guarda mentre mi tuffo

Non incontrerò mai il suolo

Schiantati sulla superficie, dove non possono farci del male

Siamo lontani dal superficiale ora

Dal superficiale

Dal superficiale

Dal superficiale

Siamo lontani dal superficiale adesso

Oh, ha-ah-ah

Ah, ah-ah-ah, oh, ah

Ha-ah-ah-ah

Sono fuori dal profondo, guarda mentre mi tuffo

Non incontrerò mai il suolo

Schiantati sulla superficie, dove non possono farci del male

Siamo lontani dal superficiale adesso

Dal superficiale

Dal superficiale

Dal superficiale

Siamo lontani dal superficiale adesso

Andare in profondità: il significato della canzone Shallow

La canzone, il cui titolo si può tradurre con "Superficiale" è il racconto tra due innamorati del bisogno di andare in profondità alle cose e allontanarsi dalla superficie. In un'intervista con Zane Lowe nel suo programma su Beats 1, la cantante ha spiegato: "Ho lavorato a Shallow con Mark Ronson, Andrew Wyatt e Anthony Rossomando e abbiamo creato questa canzone per Ally e Jack e credo sia veramente speciale. Ha a che fare con due persone che si dicono a vicenda di quanto ci sia bisogno di scendere giù in profondità e stare quanto più distanti dalla superficie delle cose". In Italia l'album della coppia hollywoodiana continua a rimanere nella top 10 dei più venduti. Con il premio Oscar, la canzone ha vinto tutto quello che c'era da vincere sul piano musicale: Oscar alla miglior canzone, Golden Globe alla miglior canzone e 2 Grammy Awards.