Anche il Giappone pazzo per i Maneskin: l’affetto dei fan per Damiano e la band I Maneskin hanno chiuso il loro mini tour in Giappone registrando un enorme affetto da parte dei fan nipponici.

A cura di Redazione Music

I Maneskin sono stati protagonisti di alcuni concerti tra Tokyo e Osaka a dimostrazione di come la band italiana ormai abbia un pubblico senza confini, potendosi permettere anche di portare il proprio show in Giappone, da dove hanno condiviso storie e foto dai canali social della band e quelli singoli. Non sono mancate, ovviamente, le immagini di giubilo dei fan per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che hanno suonato e cantato davanti a migliaia di persone, per il loro primo giro in terra nipponica che hanno definito l'esperienza più affascinante di sempre

In un post in cui hanno mostrato alcune immagini del loro viaggio, infatti, tra karaoke, backstage, cibo locale, tatuaggi, la band ha scritto: "È TOKYO BABY! La nostra prima volta in Giappone come l'esperienza più affascinante di sempre + come puoi vedere ci stiamo divertendo moltissimo al karaoke (e anche sul palco, sì) 💘 Grazie alla folla più selvaggia di Toyosu PIT, ci vediamo al prossimo @summersonic_official". Nelle immagini si vede, infatti, la folla di Tokyo, ma anche quella del Summer Sonic Festival di Osaka impazzire per la band e per Damiano quando è sceso tra loro. Damiano il quale ha anche mostrato le foto di un nuovo tatuaggio fatto proprio in Giappone che rappresenta un dragone disegnato sul lato sinistro del corpo.

Dopo l'esperienza giapponese e la cancellazione dei concerti al Reading & Leeds Festival la band romana volerà negli Stati Uniti dove l'attende l'esibizione agli MTV VMA che si terranno il prossimo 29 agosto e soprattutto la possibilità di aggiudicarsi una delle tre categorie in cui sono stati candidati, ovvero "Group of the Year", Best New Artist e Best Alternative, sperando di portarne a casa almeno una dopo che nel 2021 si sono aggiudicati un Premio agli Mtv Ema come best rock.