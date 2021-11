Anche Fedez bacchetta Alfonso Signorini: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma” Il rapper pungola Alfonso Signorini e sfrutta le frasi contro l’aborto per un instant marketing su “Disumano”, il suo prossimo album in uscita il 26 novembre.

Anche Fedez ha detto la sua sulla frase infelice di Alfonso Signorini pronunciata in diretta al Grande Fratello Vip. "Noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma". Questa è stata la frase pronunciata dal conduttore del reality show in onda su Canale 5, riutilizzata dal rapper per pubblicizzare l'uscita del suo prossimo album, "Disumano", mentre è vestito da inquisitore. Il vento della polemica non smette di soffiare su Alfonso Signorini, dopo il grande scivolone sull'aborto.

Il movimento "Disumano"

Alla fine, il suo "movimento politico" chiamato "Disumano" era il suo nuovo album in uscita il 26 novembre. Solo nei giorni scorsi, il cantante aveva fatto discutere per la registrazione di un dominio fedezelezioni2023.it, lasciando caldeggiare l'ipotesi di una candidatura e di una "discesa" in politica. Si è scoperto poi che è stato solo una mossa di marketing per lanciare il suo nuovo album che uscirà il prossimo 26 novembre. Un album che in base a quanto detto dal rapper nei mesi scorsi farà discutere non poco e farà lavorare i suoi avvocati, come ci ha abituato già negli anni scorsi. L'ultima gaffe di Alfonso Signorini ha fornito altro materiale al rapper per un instant marketing da applausi.

La gaffe di Alfonso Signorini

"Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. È la frase detta da Alfonso Signorini nella parte finale della puntata del 15 novembre del Grande Fratello Vip. Una frase che non è piaciuta a nessuno e che ha scatenato una tempesta social contro il conduttore. La Endemol Shine Italy, produttrice del format, ha immediatamente preso le distanze dal conduttore che ha rincarato la dose sui suoi social chiedendo il rispetto delle sue opinioni. "Noi siamo contrari all'aborto" aveva dichiarato sebbene non sia mai stata chiara una cosa: "A nome di chi parla?".