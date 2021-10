Amici 21 comincia col botto: già pubblicati i primi inediti di Alex, Nicol e Tommaso È passato solamente un mese e sembra ripartita in maniera chiara e decisa la macchina del talent musicale Amici nella sua nuova edizione. Sugli scudi, con la pubblicazione del primo inedito all’interno della casa, ci sono i tre giovani cantanti Alex, Nicol e Tommaso: con “Sogni al cielo”, “Onde” e “Solo per paura”, i tre protagonisti cercheranno di ricalcare le impronte di successo della scorsa edizione lasciate da Sangiovanni.

A cura di Vincenzo Nasto

Amici 2021 ha superato da poco il primo mese della nuova edizione e alcuni dei giovani cantanti hanno già avuto la possibilità di mostrare, prima sul palco della trasmissione e adesso sui servizi di streaming digitale, il loro primo inedito. A riuscirci il terzetto composto da Alex, Nicol e Tommaso, che si son presi per la prima volta la scena con i singoli "Sogni al cielo", "Onde" e "Solo per paura". A lavorare con loro sulla produzione tre produttori di prim'ordine, da Francesco Katoo Catitti per "Sogni al cielo" di Alex, a Michele Canova che ha seguito tutta la definizione di "Solo per Paura" di Tommaso, mentre la coppia Zef e Bias si è occupata del brano "Onde" di Nicol.

La presentazione degli inediti e il passato di Nicol

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha svelato il talento di giovani cantanti come Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi, quest'anno Amici di Maria De Filippi non perde tempo e lancia nella mischia digitale i primi tre singoli dell'edizione. A farsi avanti è il terzetto composto dal giovane Alex, nome d'arte di Alessandro Rina, la cantante vicentina Nicol Castagna e il più piccolo della classe cantanti, il padovano Tommaso Cesana, che da poco più di un mese ha compiuto 18 anni. Se per Alex e Tommaso la presentazione dell'inedito è avvenuta nell'ultima settimana, è Nicol la prima a essersi lanciata, due settimane fa, in questa nuova avventura. La cantante vicentina è anche una di quelle che si erano già avventurate, tra il 2020 e il 2021, nel mondo della musica, pubblicando quattro singoli prima dell'entrata nella classe di Amici 2021: con l'esordio in "Ritornerai", seguito da "Satellite", "Pupille" e "Acida" prodotta da Mr.Monkey (al fianco anche di Tredici Pietro), Nicol sembra aver già chiara la sua direzione musicale, questa volta aiutata dalla professionalità degli artisti che partecipano all'edizione.

Il successo di Sogni al cielo di Alex

Ma per adesso a prendersi la corona del brano più ascoltato tra gli inediti pubblicati in streaming c'è sicuramente "Sogni al cielo" di Alex. Presentatosi alle audizioni con questo brano, il cantante classe 2000, sembra aver trovato già la chimica con il mercato musicale, con "Sogni al cielo" che sembra rimarcare quell'ondata love-pop, diventato l'elemento magico nell'edizione precedente soprattutto grazie a Sangiovanni, ormai un esempio per coloro che vogliono tentare la strada del talent musicale. Sembra invece ancora troppo acerbo, anche se il singolo sta mantenendo le aspettative in streaming, il giovane Tommaso con "Solo per paura": la sua voce, ancora in totale evoluzione, qualità tipica della sua età, potrebbe diventare il punto di forza su cui puntare, un pensiero già condiviso nelle puntate precedenti dalla sua insegnante Lorella Cuccarini.