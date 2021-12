Amadeus annuncerà i Big del Festival di Sanremo 2022 al TG1 La Rai ha annunciato che i Big del prossimo festival di Sanremo 2022 saranno annunciati in diretta durante l’edizione della sera del Tg1 del 4 dicembre.

A cura di Francesco Raiola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo il cambiamento del regolamento di Sanremo è ufficiale che Amadeus annuncerà i Big del prossimo Festival di Sanremo durante l'edizione della sera del Tg1 del 4 dicembre. Il presentatore sarà collegato in diretta con Francesco Giorgino e svelerà, in due collegamenti, la lista dei 22 cantanti che formeranno la maggior parte del cast della prossima edizione del Festival in attesa dei due artisti che completeranno la lista definitiva e che saranno scelti il 15 dicembre durante la serata di Sanremo Giovani. Programma durante il quale era previsto che il presentatore e direttore artistico avrebbe dovuto svelare tutti i 24 concorrenti, ma che a causa delle voci sui cantanti presenti in gara ha portato la Rai a una scelta diversa.

Nei giorni scorsi, infatti, hanno cominciato a circolare voci sui possibili artisti che avrebbero preso parte al Festival di Sanremo, molti dei quali praticamente sicuri e questo ha portato la Rai a cambiare il regolamento e permettere ad Amadeus, a partire dallo scorso 2 dicembre, di poter annunciare la lista definitiva quando voleva. Un cambio al regolamento fatto in corsa anche per evitare che l'effetto sorpresa fosse definitivamente mandato gambe all'aria. Anche se probabilmente molti dei nomi circolati nei giorni scorsi – anticipati anche da Chi – saranno presenti anche tra quelli che Amadeus annuncerà questa sera.

I 22 nomi dovrebbero comprendere sia nomi molto affermati della musica italiana, sia qualcuno tra gli artisti più in vista di questi ultimi mesi oltre a qualche nome meno noto al grandissimo pubblico ma che ha già numeri importanti grazie a una platea di giovanissimi che li seguono da un po'. I nomi sono sempre quelli, si va da Emma a Elisa, passando per Boomdabash, Aka7even, ma pare certo anche Sangiovanni (che chissà non porti anche Madame nella serata dei duetti), poi dovrebbero esserci Rkomi, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Tecla con Alfa, Il Tre e Ariete.pare confermato anche Gianni Morandi, potrebbe esserci Casadilego. Il Messaggero dà tra i papabili anche Achille Lauro, Kolors, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Fast Animals Slow Kids e tra i forse Gaia, Margherita Vicario e Ana Mena che nel 2022 pubblicherà un album ad hoc per il mercato musicale italiano.