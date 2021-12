I primi nomi di Sanremo 2022: Elisa, Emma e Morandi sarebbero tra i cantanti in gara Elisa, Emma, Morandi, Aka7even, Boomdabash tra i cantanti Big che si fanno per partecipare tra i Big alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Redazione Music

Cominciano a farsi sempre più assidue le voci sui prossimi Big del Festival di Sanremo 2022, che si terrà dall'1 al 5 febbraio. Come sempre, da tre anni a questa parte, alla conduzione c'è sempre Amadeus, deus ex machine delle ultime due edizioni che hanno visto la vittoria di Diodato e soprattutto il primo passo verso la conquista degli ascoltatori mondiali dei Maneskin, la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest hanno conquistato anche le classifiche inglesi e soprattutto americane, aprendosi a un mercato che aveva sempre fatto orecchie da mercante al rock italiano.

Amadeus dovrebbe annunciare tutti i Big durante la serata dedicata a Sanremo Giovani che si terrà il 15 dicembre su Rai1, quando due artisti si aggiungeranno ai 22 Big, così da formare il cast dei 24 che cercherà di seguire la vittoria della band di "Zitti e buoni". Sebbene non ci siano certezze, appunto, pare che saròà un Sanremo ancora più ricco dei precedenti, con alcuni di quelli che sono unanimemente considerati tra gli artisti più in vista della musica italiana tra i papabili. Probabilmente il direttore artistico non cambierà la formula vincente degli anni scorsi, cercando innanzitutto una sponda radiofonica, cercando anche di rischiare qualcosa in termini di visibilità dei giovani.

Amadeus, che ormai è scafato, e – non senza le scelte delle edizioni precedenti di Conti e Baglioni – ha portato il festival a essere una vetrina sempre più importante, sa che a differenza degli anni scorsi (e quello del 2021 era anche segnato dall'impossibilità di avere il pubblico in sala) il Festival ha un appeal ancora maggiore, per questo non meraviglia, per esempio, che in gara, stando ad alcune indiscrezioni di Chi, potrebbero esserci artisti come Emma, Elisa, Boomdabash, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, nomi forti anche nel mondo più street del rap come Rkomi, che in Sanremo troverebbe lo sfogo perfetto alla sua evoluzione degli ultimi anni, un artista come Aka7Even, giovani con numeri importanti come Tecla con Alfa, Il Tre e Ariete, un nome storico come quello di Donatella Rettore con Ditonellapiaga, l'Orchestraccia, un connubio interessante come quello formato dalla "coppia" Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese e il sogno che si chiama Gianni Morandi.