“Almeno non s’è bloccato Spotify”, Giulia Stabile spinge Raggi Gamma di Sangiovanni Giulia Stabile e Sangiovanni non si sono fatti abbattere dal down di Facebook, Instagram e Whatsapp nelle ultime 24 ore, anzi nel frattempo hanno cercato di creare un momento di ascolto su Twitter con i propri fan. La ballerina ha pubblicato sui social un invito ai fan ad ascoltare Raggi Gamma del partner, un’iniziativa che ha riscosso molto successo.

A cura di Vincenzo Nasto

Con il mondo social, tra cui Facebook, Whatsapp e Instagram in down, la musica non si è fermata fortunatamente, regalando su Twitter qualche scena simpatica tra la coppia di Amici 20 Sangiovanni e Giulia Stabile. Entrambi i ragazzi sembrano non essere stati toccati troppo dallo sconforto di non poter utilizzare il servizio di messaggistica e le due piattaforme social, soprattutto con Giulia Stabile che su Twitter ha affermato che fortunatamente Spotify non si era bloccato, dando la possibilità sia a lei che agli altri utenti di ascoltare musica. Ma non musica in generale, un brano particolare, pubblicato dal suo partner Sangiovanni: si tratta di "Raggi Gamma", la canzone che racconta l'amore con i suoi tratti più giovanili, una cotta di fine estate che sembra lasciare anche alcuni piccoli riferimenti al rapporto tra il cantante e la ballerina, conosciutisi durante la scorsa edizione del talent Amici.

Lo scambio tra Giulia Stabile e Sangiovanni su Twitter

Le ultime 24 ore sembrano essere state destabilizzanti per molti, a causa del down di Facebook, Whatsapp e Instagram, ma non per tutti. C'è chi si è salvato attraverso la musica e i rapporti personali, come ha testimoniato su Twitter Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici 20, ha pubblicato nella tarda serata dei messaggi sulla piattaforma, affermando la fortuna che il down non avesse compreso anche l'applicazione di streaming musicale Spotify, così da poter ascoltare musica in questo momento alienante: "Almeno non si è bloccato spotify :) Qual è l'ultima canzone che avete sentito? Io Raggi Gamma di un certo Sangiovanni". Quale canzone migliore avrebbe potuto allietare la serata della ballerina, se non il nuovo brano del suo partner Sangiovanni, pubblicato lo scorso 24 settembre e che segna il nuovo percorso pop del cantante? Il tweet è stato ripostato dallo stesso Sangiovanni, che si era espresso sul down dei social così: "Io sono pro al blackout, + real life. Lo so lo sto dicendo su Twitter ma ora quitto e mi godo la serata, fatelo anche voi. Baci".

L'ascolto di Raggi Gamma insieme ai fan potrebbe diventare un'abitudine

L'iniziativa di Giulia Stabile non si è fermata al chiaro riferimento del nuovo brano di Sangiovanni, anzi. Nel cercare un legame con i propri follower su Twitter, la ballerina ha avuto un'idea che in molti hanno seguito, con oltre 2500 like e 210 ricondivisioni: "mi è venuta un’idea!! alle 21:45 PRECISE facciamo partire tutti raggi gamma dal nostro telefono, come se l’ascoltassimo tutti insieme, penso sia un modo carino per sentirci tutti più vicini alla fine la musica ha anche questo potere". L'iniziativa sembra aver veramente avvicinato la ballerina ai propri fan, suggerendo a Giulia Stabile di tentare ancora su questa strada. Infatti, dopo aver ascoltato con i propri fan, che hanno testimoniato attraverso screenshot sul suo profilo la partecipazione, la cantante ha deciso che l'idea di ascoltare musica assieme si sarebbe potuta riproporre: "ma se facessimo più spesso questa cosa? Questa volta la canzone l’ho decisa io anche perché penso che Raggi metta proprio di buon umore però la prossima volta possiamo deciderla insieme".