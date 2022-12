Allevi e il tramonto durante la chemioterapia: “Trovare la bellezza nei momenti che fanno tremare” Giovanni Allevi ha condiviso una foto che mostra il tramonto filtrato attraverso una flebo. Il compositore, che sta lottando contro un mieloma, ha riflettuto sulla capacità dell’uomo di scorgere la bellezza anche in quei momenti che fanno tremare.

A cura di Daniela Seclì

Giovanni Allevi si sta sottoponendo alle terapie, dopo che gli è stato diagnosticato un mieloma. Il pianista e compositore ha condiviso questo momento delicato con le tantissime persone che ammirano lui e la sua arte e che in queste settimane, non stanno esitando a fargli sentire il loro sostegno.

Giovanni Allevi si sta sottoponendo alla chemioterapia

In queste ore, Giovanni Allevi si è sottoposto a un altro ciclo di chemioterapia. L'artista non ha intenzione di lasciarsi sopraffare dal dolore e dalla sofferenza, ma sta tentando di scorgere uno spiraglio di bellezza anche in una fase così delicata della sua lotta contro la malattia. E talvolta, quella bellezza può nascondersi anche in un tramonto che si fonde con la flebo:

Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare. Giovanni.

In pochi minuti, sono piovuti migliaia di commenti di incoraggiamento, sostegno e vicinanza, che restituiscono quanto Allevi sia nel cuore di tutti.

Il compositore sta lottando contro un mieloma

Lo scorso giugno, Giovanni Allevi ha annunciato di dovere mettere in pausa la sua carriera, perché gli è stato diagnosticato un mieloma:

Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni.

Tutti coloro che amano la sua musica, non vedono l'ora di tornare a emozionarsi nei suoi concerti.