La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro: l’ordine delle canzoni Stasera si terrà il concerto a San Siro di Alessandra Amoroso, il numero 200 della sua carriera, da celebrare su uno dei palchi più importanti: qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Alessandra Amoroso (ph Giulia Ballone)

Mancano le ultime ore prima del ritorno sul palco di San Siro per Alessandra Amoroso. La cantante salentina sarà l'ennesima protagonista musicale della stagione estiva di San Siro, che ha visto solo poche sere fa esibirsi Salmo. Una delle date più importanti del "Tutto Accade Tour", un evento dei più attesi per i fan di Alessandra Amoroso, dopo le restrizioni degli ultimi anni legati alla pandemia da Covid-19. Da celebrare c'è anche la sua 200esima data in carriera, come ha scritto qualche giorno fa su Instagram, per un concerto tra i più importanti della sua carriera, arrivata ormai al suo 12° anno. La partenza è alle 21.00, e l'organizzazione dell'evento sta mantenendo ancora in riserva le informazioni sui possibili ospiti che arriveranno sul palco, come su chi aprirà il concerto della popstar salentina.

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al San Siro di Milano

Un viaggio nella storia, un concerto che ripercorre tutte le emozioni vissute negli ultimi 12 anni. San Siro sarà il teatro, Alessandra Amoroso sarà la protagonista principale di un evento segnato in rosso anche sul suo calendario. Infatti sarà il numero 200 della sua carriera, che celebrerà ripercorrendo brani come "Estranei a partire da ieri", "Stupida", ma anche brani del suo nuovo album come "Sorriso grande" e "Piuma". Qui la scaletta del concerto, non in ordine d'esecuzione.