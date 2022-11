LDA e Albe, tra Amici e Cado: il racconto della presentazione con i fan LDA e Albe hanno presentato a Napoli, davanti a 450 fan presenti, il nuovo singolo in collaborazione: “Cado”. Qui racconto della serata.

A cura di Vincenzo Nasto

Albe e LDA 2022, foto di Antonio Agostinelli

Per 450 fan, che avevano pre-salvato o pre-aggiunto il nuovo brano, l'occasione di incontrare a Napoli la coppia più bella di Amici Albe e LDA per la presentazione di "Cado" è stata un'emozione unica. Infatti, lo scorso 7 novembre alle 19, al The Space Cinema in Viale Giochi del Mediterraneo, i due protagonisti dell'ultima edizione del programma di Amici, hanno avuto la possibilità di incontrare una nutrita rappresentanza di propri fan per presentare "Cado", un featuring a sorpresa tra i due giovani cantanti, che hanno voluto questo più di ogni altra cosa. Siamo stati alla presentazione, tra l'entusiasmo dei fan più giovani e la promessa dei due cantanti, di ritrovarsi sul palco assieme a cantare il loro nuovo singolo.

L'emozione era tanta, non solo per i 450 fortunati fan che hanno potuto accedere a un'esperienza esclusiva, incontrando LDA e Albe, ma anche per i due protagonisti della scorsa edizione di Amici, che hanno voluto raccontare la genesi del brano, un unicuum autoriale nella storia del talent televisivo: è infatti la prima volta che due ex concorrenti di un'edizione collaborano in un brano dopo pochi mesi. Come racconta LDA: "Il bello di questa canzone è che è veramente nata in modo naturale, non l'avevamo mai pensata. Addirittura che due di Amici potessero fare un qualcosa fuori insieme, era eresia". A lui si collega anche Albe: "Non era mai capitato che due di Amici collaborassero in così poco tempo". L'entusiasmo dei fan è incontenibile, e giocando in casa, LDA è il preferito della folla: si passa da "Luca ti amo" a "Sei la mia vita".

Ma come nasce "Cado"? A risponderci è Albe: "Nasce totalmente a caso. Ci mettiamo al pianoforte, io faccio la mia strofa e Luca fa la sua, poi vediamo cosa esce nel ritornello. In mezz'ora abbiamo due strofe e una linea di ritornello: abbiamo pensato di mostrarlo ai nostri fan, e il video è andato virale su TikTok". Non si fatica a credere, anche perché la maggior parte dei commenti dei fan, sottolineano come la coppia sia funzionale, ma non solo: "Sono due artisti fantastici e ci regalano un sacco di emozioni". E in che direzione si proietta "Cado"? LDA sottolinea come l'errore sia uno degli aspetti principali nella crescita: "Cadere è forse la cosa più importante per un uomo, se non ti fai male, non capisci mai il male e poi non ti sai mai veramente rialzare". Un pensiero anche al periodo Amici, soprattutto l'ultima settimana prima di uscire: "Pure al talent ci sono stati tanti momenti no, però poi alla fine ti dovevi rialzare da solo: eravamo noi con noi stessi, ma fortunatamente si creano delle amicizie, come in questo caso".

Albe e LDA sul palco per Cado

Poi l'ironia prende il sopravvento, tra i cori intonati dai fan per LDA, tra cui anche il brano "Quello che fa male", una delle hit dell'ultima edizione di Amici. Tra sfottò ad "Albe Kant", viene rivelata anche una chicca dai due cantanti: "La collaborazione dove può arrivare? Sicuramente sui palchi dei live" – confessa Albe – con LDA che prende in mano il microfono e punzecchia il suo collega: "Lui mi regala un biglietto del suo concerto a Natale. Ma mi fai cantare?". Lo scoop è nella risposta di Albe: "Sì, cantiamo Cado. Ci sarà dai, era scontato". E poi è il momento della musica, del brano presentato davanti ai fan, e dell'ultima dedica a LDA, seguita da un tatuaggio sul polso dedicato all'ex concorrente di Amici: "Io ho un tatuaggio di Luca sul polso, la sua scrittura mi ha colpito troppo". È questo lo spirito che ormai, quasi da un anno, segue i passi dei due cantanti, arrivati alle cronache nazionali attraverso il talent di Canale 5, ma che adesso stanno costruendo il proprio percorso, alcune volte incrociandosi ancora, come con "Cado".