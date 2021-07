Come vedere Aka7even in concerto: annunciato il tour dell’ex finalista di Amici Aka7even ha annunciato il tour estivo poco dopo aver conquistato ufficialmente il doppio platino per “Mi manchi”, la sua canzone più ascoltata, ancora più di “Loca”. Per il finalista di Amici è il primo tour, i primi concerti dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi: “Il live è la mia dimensione naturale, quella in cui so di poter maggiormente stupire e coinvolgere i miei fan”.

A cura di Redazione Music

Aka7even (ph Fabrizio Cestari)

Aka7even ha annunciato il tour estivo poco dopo aver conquistato ufficialmente il doppio platino per "Mi manchi", la sua canzone più ascoltata, ancora più di "Loca". Su Spotify, infatti, la prima conta 33 milioni di stream e il singolo estivo è a 30 milioni ed è ancora nella top 10 della classifica Spotify delle canzoni italiane più ascoltate. I due brani sono contenuti nell'album d'esordio omonimo di Luca Marzano, che continua anche a mantenersi in top 10 nella classifica FIMI degli album più ascoltati, perdendo due posizioni ma mantenendosi in settima posizione.

Il messaggio di Aka7even su Instagram

Aka7even ha, quindi, annunciato l'Estate Loca tour che lo vedrà girare il paese a partire dal 3 agosto: "Che caldo! Sono appena uscite le prime date del mio ‘Estate Loca Tour' – ha scritto il finalista di Amici sulla sua pagina Instagram, annunciando il tour ai fan -. Finalmente possiamo incontrarci in giro per l’Italia e cantare insieme, fare quello che sappiamo fare meglio. Ho voglia di vedervi. Voi siete carichi?".

Il tour di Aka7even

I concerti, prodotti da Vivo Concerti, si terranno a Sammichele di Bari (BA) (Sammichele Music Festival, il 3 agosto) ad Amendolara (CS) (Festival Amendolara, 11 agosto) ad Acri (CS) (Anfiteatro Comunale, 13 agosto) a Diamante (CS) (Teatro dei Ruderi di Cirella, 16 agosto) a Martina Franca (TA) (Ateneo Bruni – SOLD OUT – 18 agosto) a Catania (Villa Bellini, 28 agosto) a Moncalieri (TO) (Ritmika Festival, 10 settembre) a Lanciano (CH) (Parco Villa delle Rose, 15 settembre).

Il primo tour di Aka7even

Aka7even ha parlato del suo ritorno dal vivo, e di queste prime date live interamente dedicate alle sue canzoni: "In questi mesi ho già avuto modo di incontrare il pubblico in diverse occasioni, ma l’idea di farlo finalmente con un live è entusiasmante: sarà un set speciale, carico di adrenalina ed energia. Il live è la mia dimensione naturale, quella in cui so di poter maggiormente stupire e coinvolgere i miei fan. Non vedo l’ora di ricominciare a girare l’Italia per incontrare finalmente tutti e per avere la possibilità di far vivere al mio pubblico quella che prometto sarà una vera e propria esperienza. Finalmente Aka7even troverà anche il suo spazio dal vivo".

Il calendario delle date dei concerti di Aka7even