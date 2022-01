Aka7even negativo al Covid, sarà a Sanremo 2022: “Ci vediamo sul palco dell’Ariston” Aka7even ha annunciato sui social di essere risultato negativo al Covid. Il cantante, quindi, potrà tranquillamente partecipare al Festival di Sanremo, dove figura tra i 25 Big in gara.

A cura di Ilaria Costabile

Aka7even è ufficialmente guarito dal Covid-19, lo ha annunciato sui social comunicando ai suoi fan di essersi negativizzato, come conferma l'esito del suo ultimo tampone e dichiarandosi pronto a calcare per la prima volta il palcoscenico dell'Ariston, dove figura tra i 25 cantanti in gara. La notizia dei giorni scorsi in cui l'ex allievo di Amici aveva scoperto di aver contratto il virus, aveva generato non poca preoccupazione tra i suoi fan che, quindi, temevano di non vederlo esibirsi durante il Festival della canzone italiana.

L'annuncio di Aka7even

"Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell'Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l'amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l'ora" queste le parole con cui Aka7even annuncia di aver superato anche questa sfida e di essere uscito, finalmente, dall'isolamento dovuto al Covid e di sentirsi pronto per affrontare delle settimane ricche di emozioni e di prime volte, come per l'appunto la partecipazione al Festival di Sanremo, dove sarà in gara con un brano dal titolo "Perfetta così". Il cantante aveva poi parlato delle sue condizioni di salute, dichiarando di stare bene e di essere stato quasi sempre asintomatico, quindi l'unica cosa da fare era semplicemente aspettare l'esito negativo dei tamponi di routine.

Aka7even da Amici a Sanremo

Dopo la partecipazione ad Amici20, dove ha attirato fin da subito l'attenzione del pubblico, ma anche delle radio e delle case discografiche, Aka7even affronta la sfida più ambita e temuta tra i nomi della musica italiana: calcare il palco dell'Ariston. Con lui in questa avventura anche un altro allievo della scorsa edizione del talent show di Canale 5, ovvero Sangiovanni. I due, amici ma anche un po' rivali nello show di Maria De Filippi, si ritrovano nuovamente a contendersi il titolo di vincitore, ma stavolta da veri professionisti.