Aka7even positivo al Covid due settimane prima del Festival di Sanremo: “Non ho sintomi” Aka7even ha comunicato di essere risultato positivo al Covid. Il cantante, che tra due settimane è atteso sul palco del Festival di Sanremo, ha rassicurato circa le sue condizioni di salute.

Aka7even è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo, è stato lo stesso artista in un post pubblicato su Twitter. Il cantante ed ex allievo della scuola di Amici ha rassicurato i suoi numerosissimi fan, circa le sue condizioni di salute. Fortunatamente Luca Marzano, questo è il suo vero nome, sta bene. Tra poco più di due settimane è atteso al Festival di Sanremo 2022.

Le condizioni di salute di Aka7even: il cantante non ha sintomi

Aka7even ha pubblicato un breve post sui suoi profili Twitter e Instagram ufficiali. Ha fatto sapere di avere eseguito un tampone molecolare, a seguito del quale ha appreso di essere positivo al Covid. Ha chiarito di stare bene e di essere asintomatico. Anche le persone che sono state a stretto contatto con lui, non starebbero manifestando sintomi preoccupanti. Quindi, ha invitato tutti a prestare attenzione:

"Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka"

Aka7even è tra i Big del Festival di Sanremo 2022

Mancano poco più di due settimane al Festival di Sanremo 2022. L'evento, condotto da Amadeus, è previsto da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Aka7even è tra i Big. Il cantante sarà in gara con il brano intitolato Perfetta così. La variante Omicron è estremamente contagiosa e non si può escludere che uno degli artisti risulti positivo mentre partecipa al Festival. Così, Amadeus è già corso ai ripari. Il conduttore, infatti, ha precisato che se uno o più artisti non potessero salire sul palco dell'Ariston perché positivi al Covid, andrebbe in onda l'esibizione fatta in prova. Anche chi dovesse essere contagiato, dunque, rimarrebbe in gara.