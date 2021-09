Adesso tutti vogliono essere punk con la trap: lo dimostra L8 con “Freak” a X Factor 2021 Le urla del “Freak”: uno dei possibili titoli all’esibizione di L8, nome d’arte del 25enne Federico D’Errico alla seconda serata di audizioni di X Factor 2021. Il ragazzo, strizzando l’occhio ad artisti come Nitro e Taxi B della Fsk Satellite, ha offerto ai giudici una delle possibili declinazioni del genere trap, che sta spiegando le ali in tutte le sue evoluzioni per non morire dopo esser arrivato al mainstream negli ultimi cinque anni.

Un po' Mr.Simpatia di Fabri Fibra, un po' Nitro nella costruzione delle assonanze del brano, più di un po' Taxi B nell'espressione canora. Se vi sembra di essere usciti da un video del celebre collettivo, appena divisosi, degli Fsk, vi siete sbagliati. Siamo alle audizioni di X Factor 2021, la seconda serata e sul palco si presenta L8, nome d'arte di Federico D'Errico, 25 anni, appassionato alla musica rock, alla tecno e alla trap: l'influenza di questi tre generi sembra essersi trasformata magicamente in "Freak". Presentatosi al pubblico di X Factor 2021 con "Faccio musica, studio suoni e vendo caos", il cantante che ha pubblicato nel 2018 il singolo "Odiami" e un Lp omonimo nel 2020 con quattro brani, ha sorpreso quasi tutti i giudici, tra Hell Raton di Machete, che dopo l'esibizione ha commentato: "Sicuramente stai facendo qualcosa che colpisce, non a me. Io so un po’ da dove hai preso spunto, non sei originalissimo, però cazzo, l’hai fatto bene".

L'esibizione di L8 e la risposta dei giudici

Potrebbe essere stata una delle cose più interessanti delle prime due serate di audizioni a X Factor 2021, ma anche un segno tangibile di come il mainstream trap stia cercando qualche "nuova" direzione, che proprio nuova non è. Stiamo parlando di Federico D'Errico, anni 25, in arte L8, appassionatosi alla musica rock grazie all'amore del padre per il genere, e più tardi avvicinatosi a due generi che nella loro complessità hanno raccontato un disagio giovanile, ma anche la voglia di divertirsi dei più giovani: la tecno e la trap. Dopo aver esordito nel 2018 con il singolo "Odiami" e aver replicato nel 2020 con l'EP "L8" da quattro brani, ha pubblicato "Freak" e "Jimmy" nel 2021, due singoli che sembrano essere usciti dalla mente di Joker della trilogia di Christopher Nolan per la cupezza e l'eccezionale sali scendi emotivo. La sua esibizione sul palco davanti ai giudici è ineccepibile, sia a livello artistico che vocale, soprattutto con l'introduzione del brano da parte di una seconda voce che riporta in mente l'alterego di Fabri Fibra, Mr Simpatia. Che abbia colpito nel segno, lo si vede dalla risposta dei primi due giudici, Mika e Manuel Agnelli. Il primo ha affermato "Fantastico, è l’unica cosa che posso dire, la tecnica c’è", mentre per Agnelli il commento si è fermato alla veridicità dell'esibizione: "Sì, ti ho creduto, la tua performance era una cosa naturale".

Nitro e Taxi B: i riferimenti musicali di L8

Ad accompagnare i giudizi dei primi due giudici, c'è anche Emma Marrone che afferma: "Sei la prima cosa trap che mi è piaciuta veramente". Ed è qui che si chiude il cerchio magico di L8, che deve affrontare il giudizio di uno dei giudici più attenti nell'ascolto di ciò che avviene nel panorama hip hop, soprattutto quello un po' "freak" targato Machete. E senza andare oltreoceano, dove gli esempi di ciò che sta portando L8 sul palco possono essere diversi, proprio ad alcuni artisti italiani L8 sembra strizzare l'occhio, dimostrando anche di aver compreso quale possa essere una delle direzioni che la trap prenderà per non morire nella sua ripetitività. L'ispirazione sembra essere piuttosto netta e chiara: si sente Nitro, si sente anche un po' Mostro nel racconto del freak, non solo titolo del brano ma anche tatuaggio da portare visibilmente sul petto, ma soprattutto si sente Taxi B degli Fsk Satellite. Il gruppo lucano, composto dal trio Sapobully, Chiello e Taxi B, accompagnati dal direttore d'orchestra Greg Willen, hanno portato lo screamo e il punk rap in cima alle classifiche nazionali, ospitando anche nel loro ultimo disco prima della divisione per la carriera da solisti, una leggenda della trap americana come Chief Keef.

L'attesa del mercato per l'esplosione del punk rap

Proprio questa somiglianza ad artisti sia di casa Machete come Nitro ma anche a Taxi B, che ha collaborato con l'etichetta nel progetto "Bloody Vinyl" nella traccia "Machete Satellite", ha allertato Hell Raton che ha smorzato le ali del giovane cantante, affermando: "Sicuramente stai facendo qualcosa che colpisce, non a me. Io so un po’ da dove hai preso spunto, non sei originalissimo, però cazzo, l’hai fatto bene. Però aggiungiamo delle distorsioni, facciamolo diventare esagerato". Un giudizio che non ha compromesso i quattro sì ricevuti da L8, ma che apre ancora una parentesi su quanto la musica rock e punk stia influenzando l'ondata trap, diventata ormai mainstream del paese. Un progetto a cui si legano anche i grandi successi punk oltreoceano degli ultimi anni, e che alzano un po' di polvere formatasi nella scena musicale hip hop italiana. Il singolo "Freak" ha natura di esistere in quanto espressione di L8, ma la narrazione su cui si poggia non è sicuramente la scoperta dell'America, quanto un tentativo di trascinare in prima serata un racconto formatosi già dal 2010 in poi nella scena rap italiana, non solo nell'underground. Un tentativo che apre le porte a nuove sonorità, sperando che dietro ci siano le basi e la voglia di esplorare un continente musicale vasto e in attesa di diventare un nuovo prodotto musicale mainstream.

Il testo di Freak

Da quando sono piccolo la gente mi da dello strano

“Strano”

Tipo il freak, mi vede come un mostro!

“Ah ah”

Io non so cosa fare e a forza di andare avanti così alla fine

sono diventato il mostro che loro volevano che fossi

“Ah ah”

E adesso da un lato vorrei abbracciarvi tutti

“Ah ah”

Mentre dell’altro vorrei scoparmi quello che più amate

“Risata malefica”

Sai che sono il Freak-ass , sai che sono il freak

Freak!

Sai che sono il glitch

Glitch!

Sai che sono il wit

Wit!

Mi conosci sono il Freak-ass

whollal8 (whole a lot of) traffik

L-8 punk shit

Siamo la nuova strada

Sai che sono il freak, bitch-ass sono il pazzo

yolo siamo i damn della 3-Piii Piii (trap)

Salta in aria crazy bitch-ass, vengo dal fango

Scrivo l8 sulla sticky e la pallottola va a segno

Levati sono affamato, vedi che cosa ho passato

8 le vite che ho dato, non riconosco lo specchio

da tossico a sano da studente a ladro

ho pregato spacciato impiegato

da figlio dei fiori a figlio dannato

e ora chi sono

sono il “grr grr” (ringhio) al poliziotto

sai che ringhio faccio “growl growl” sono il cane

8 punte Chaostar pussy sono l8

uh sì l8 ah! ah! gridava tua madre

perchè sai che sono il “grr grr” (ringhio) al poliziotto

sai che ringhio faccio “growl growl” sono il cane

8 punte Chaostar pussy sono l8

uh sì l8 ah! ah! gridava tua madre

Perchè sai che sono il Freak-ass , sai che sono il freak

Freak!

Sai che sono il glitch

Glitch!

Sai che sono il wit

Wit!

Mi conosci sono il Freak-ass

whollal8 (whole a lot of) traffik

L-8 punk shit

Siamo la nuova strada

Sai che sono il freak, bitch-ass sono il pazzo

yolo siamo i damn della 3 -“Piii Piii” (trap)

Salta in aria crazy bitch-ass, vengo dal fango

Scrivo l8 sulla sticky e la pallottola va a segno

Non mi vedi sono il pazzo

Sto con i cani my honey

siamo quel growl my homie

amo quello che odi

risata