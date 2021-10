Adele sorride anche in Italia: Easy on me batte anche Salmo e Sfera Ebbasta Il video di Easy on me, il nuovo singolo di Adele, ha da poco superato i 100 milioni di visualizzazioni su Youtube e la cantante sta raccogliendo risultati in tutto il mondo, compresa l’Italia, dove il singolo esordisce in testa alla classifica Fimi dei singoli più consumati della settimana e due album tornano in top 50.

A cura di Redazione Music

Adele (ph Ronald Martinez/Getty Images)

Il video di Easy on me, il nuovo singolo di Adele, ha da poco superato i 100 milioni di visualizzazioni su Youtube e la cantante sta raccogliendo risultati in tutto il mondo, compresa l'Italia, dove il singolo esordisce in testa alla classifica Fimi dei singoli più consumati della settimana. Se è vero che la nuova canzone della cantante inglese era attesissima dai fan e dagli addetti ai lavori e che ci si aspettava qualche record, non è sempre scontato che nella classifica italiana canzoni di artisti internazionali possano subito volare in testa alle classifiche di vendita e ascolto. Adele, però, fa caso a parte e anche questa volta conquista i cuori e le orecchie degli italiani.

"Easy on me", infatti, debutta in testa alla classifica FIMI dei singoli, nella sua prima settimana utile, mettendosi alle spalle due pezzi da novanta della musica italiana, ovvero Salmo con la sua "Kumite", il singolo – prodotto da Takagi e Ketra – più di successo del suo ultimo album "Flop" e il ritorno di "Sfera Ebbasta" che è in terza posizione con "Uhlala" che assieme a "Triste" allungano la tracklist del suo ultimo singolo "Famoso". Gli unici artisti internazionali presenti nella top 10 oltre ad Adele sono Elton John e Dua Lipa che occupano proprio la decima posizione con la loro collaborazione in "Cold Heart". Adele, inoltre rimbalza anche tra gli album con "21" che passa dalla 90 alle 33 e con "25" che passa dlla posizione "91" alla "41". Basta solo parlare dell'artista inglese affinché si corra ad ascoltare e riascoltare il suo catalogo.

Sono due anche gli unici artisti internazionali presenti nella top 10 italiana degli album, con i Coldplay che esordiscono in quarta posizione (sic) con "Music of the Spheres", mentre in nona posizione torna la riedizione di "Let it be" dei Beatles, in attesa dell'uscita del film diretto da Peter Jackson. In testa, come da qualche settimana a questa parte c'è "Flop" di Salmo, seguito da "Blu Celeste" di Blanco, mentre in terza posizione esordisce Chiello con "Oceano Paradiso", mentre in quinta c'è "Famoso" di Sfera, che guadagna cinque posizioni anche grazie alla forza delle due nuove uscite. In sesta posizione c'è Rkomi con "Taxi Driver" seduito dall'esordio omonimo di Madame, ottavi i Pinguini Tattici Nucleari con "Ahia!" e decimo Sangiovanni.