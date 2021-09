A cantare Mille con Fedez e Lauro non doveva essere Orietta Berti: il retroscena a Detto Fatto A Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno regalato una curiosità ai fan di Fedez e di “Mille”, la hit con cui, assieme a Orietta Berti e Achille Lauro, hanno conquistato le classifiche estive. I due, infatti, hanno svelato che il primo nome fatto per cantare non avrebbe dovuto essere quello della cantante di Cavriago.

A cura di Redazione Music

A Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno regalato una curiosità ai fan di Fedez e di "Mille", la hit con cui, assieme a Orietta Berti e Achille Lauro, hanno conquistato le classifiche estive. I due, infatti, stavano parlando della canzone che nei mesi scorsi è stata in testa alle rotazioni radiofoniche e alle classifiche FIMI dei singoli quando Guaccero ha detto, come riporta Lapresse: "Stiamo per darvi uno scoop sulla canzone di quest’estate che riguarda Annalisa e Orietta Berti". E in effetti subito dopo c'è stata un'indiscrezione data dallo stesso Jonathan che mentre parlavano di tormentoni estivi di questo 2021 ha rivelato che in principio c'era un altro nome in lizza per affiancare i due cantanti.

Stando alle parole di Kashanian, infatti "la vera cantante prevista in origine per il pezzo che tutti abbiamo cantato era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, dunque non doveva andare all’usignolo di Cavriago, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti”. Insomma, pare che inizialmente il brano avrebbe dovuto avere un'altra voce, anche se il presentatore non spiega il perché del cambio di passo da parte di Fedez, se non parlando di un'illuminazione: Fedez avrebbe chiesto a una delle coriste di cantarla e avrebbe mandato la demo alla cantante di Cavriago. A quel punto Berti, però, ha chiesto come avrebbe dovuto cantarla, se allineandosi alla corista o a modo suo ("con il mio modo di cantare un po’ antiquato e antico?"): "Cantala come sei tu, come se fossi in doccia".

I fatti sono noti, la presenza di Orietta Berti ha dato un plus alla canzone, sia come immagine che come scontro di voci, con quella più classica di Berti che si mescola a quella rappata dei due colleghi. Il tutto condito anche da un video diventato iconico in pochissimo tempo, anche grazie al balletto e l'uso del ventaglio. Sempre Jonathan Kashanian ha svelato che l'idea non è stata di Fedez ma di Chiara Ferragni: "È stata lei a dire al marito di inserire il ventaglio. All’inizio dovevano ballare solo i ballerini, poi hanno deciso che Fedez e Achille Lauro si dovessero muovere facendo il gesto con le mani e Orietta Berti con l’accessorio".