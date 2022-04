6ix9ine torna con GINÉ, attacca Lil Durk e fa 10 milioni di visualizzazioni in tre giorni A due mesi dall’uscita di “ZAZA”, 6ix9ine è ritornato con “GINÉ”, il nuovo brano in cui attacca Lil Durk e deride la morte di King Von.

A cura di Vincenzo Nasto

6ix9ine, foto del video musicale di "GINÈ", 2022

Dopo una pausa di due mesi, intervallata dai problemi giudiziari e dal cambio di manager, è ritornato 6ix9ine con il suo nuovo singolo: "GINÉ". Il brano, che farà parte del suo nuovo album "King of New York", in uscita nel 2022, ha ricevuto una grande attenzione dal pubblico, collezionando nei primi tre giorni del video ufficiale su YouTube, oltre 10 milioni di visualizzazioni. Passano gli anni, ma 6ix9ine sembra non aver cambiato la sua filosofia, riprendendo alcune storie del passato, come la sua esperienza con i Nine Trey Bloods, in particolare le varie sparatorie e rapine in cui è stato coinvolto. La produzione del brano campiona un suo singolo del 2017 "KOODA", riprendendo però il suono del pianoforte, che influenza il mood tra la prima e la seconda strofa. Come da mesi a questa parte, il cantante continua ad attaccare Lil Durk e il compianto King Von, riprendendo in alcune strofe il brano "I Am What I Am" di quest'ultimo, prima di essere ucciso.

Il significato di GINÉ

A marzo 2021 facevano scalpore le parole rilasciate da Tekashi 6ix9ine in un'aula di Tribunale, in cui affermava che a causa dei problemi giudiziari e del rapporto con l'etichetta prima della prigione, i suoi fondi erano quasi esauriti. Dichiarazioni che cercavano di convincere il giudice alla limitazione dei danni economici nella causa civile intentata da Seketha Wonzer e Kevin Dozier, vittime di uno shock post traumatico dopo una rapina della gang di 6ix9ine. Nel frattempo, l'uscita da prigione per i problemi di salute e la pubblicazione del singolo "ZAZA" a febbraio, sembravano aver riaperto le porte della musica al cantante di New York, che sui social aveva annunciato l'arrivo di un nuovo disco nel 2022 "King of New York". Con il ritorno del manager Murda Murphy, sembra essersi riaccesa la scintilla con la musica, e il nuovo brano "GINÉ" consegna un 6ix9ine molto più aggressivo degli ultimi singoli: il suo gimmick, da anni in aperto conflitto con Lil Durk, soprattutto dopo la morte di King Von, sembra aver affilato ancora di più i denti.

Proprio in "GINÉ", che riprende musicalmente un suo brano del 2017 "KOODA", 6ix9ine si lancia contro uno degli artisti più in vista in questo momento, Lil Durk, soprattutto dopo l'uscita di "7220" e il joint album con Lil Baby "The voice of the Heroes". Nelle prime strofe del singolo 6ix9ine riprende un episodio del 2018, quando diede ordine di sparare alla leggenda di Chicago Chief Keef. In un video pubblicato dal portale americano TMZ, come anche in tribunale un anno dopo, 6ix9ine rivelava di aver assoldato un membro della sua gang per 10mila dollari, che però non portò all'omicidio del rapper di Chicago. Dai riferimenti ai Blicxs, gang avversaria della sua Nine Trey Bloods, la seconda strofa si concentra sul rapporto tra Lil Durk e King Von. Il cantante prima accusa Lil Durk di aver fatto solo un dissing dopo l'omicidio del collega, esortandolo a prendere una pistola, per poi deridere King Von, riprendendo le sue strofe in "I Am What I Am", singolo pubblicato nel 2020, prima di essere ucciso.

Il testo di GINÉ

They be sayin' this and that, all that shit is cap

Pull up on ‘em real life, like where the energy at?

I shot you, I robbed you and y'all ain't do nothin' back

Remember that? Niggas lacked

Y'all ain't do nothin' back but make tracks

Suck dick, nigga, eat my sack

I shot at all y'all rappers, real life, no cap

The feds charged me for that, a whole fuckin' case

So eat a dick, lil' nigga, don't watch my face

Ain't no pitty-pat, run up on a nigga, give me that

Where your jewelry at? Stupid lil' nigga, give me that

Where your blicky at? Pull up on him, make it brr-at

Bitch, you know that when I see you we gon' make it brr-at

I got this flicky, flicky, flicky shot, make him Milly Rock

Silly Blicky, caught a dizzy shot, made him Diddy Bop

Still be posted by the chicken spot, got my city hot

Silencer, that shit go, "Shh," but this .40 pick a shot

[Chorus]

I got this Mickey, Mickey, moppy-moppy-mop-mop

Look, you could catch a shot-sh-shot-sh-shot-shot

Watch him twirl, then he drop-d-drop-d-drop-drop

I got the game on lock-l-lock-l-lock-lock

Ring around the rosie, still keep it on me

Fuck a lil' semi, nigga, I'm comin' with this choppa

Bullet that just hit him, he won't make it to the doctor

Stand over his body, kick his head like it's soccer

Your man got shot, you made a diss track

Go get a gun and get some get back

Your man got shot, he not comin' back

Go get a gun and get some get back

You a bitch, I knew you wouldn't ride for your homie

I knew you wouldn't ride by your doley

They be on my dick, but if you know me, then you know me

Couple chains, good drip and the Rollie too swollie, look

Big watch, big Cuban, tough ware

Send addy, my guys come in

No smiles, no games, fun where

Die today, can't get away, fuck it

I got this Mickey, Mickey, moppy-moppy-mop-mop

Look, you could catch a shot-sh-shot-sh-shot-shot

Watch him twirl, then he drop-d-drop-d-drop-drop

I got the game on lock-l-lock-l-lock-lock

I got this Mickey, Mickey, moppy-moppy-mop-mop

Look, you could catch a shot-sh-shot-sh-shot-shot

Watch him twirl, then he drop-d-drop-d-drop-drop

I got the game on lock-l-lock-l-lock-lock

La traduzione di GINÉ

Dicono questo e quello, tutta quella merda è falsa

Tirali su nella vita reale, tipo dove trovi l'energia?

Vi ho sparato, vi ho derubato e non avete fatto niente

Te lo ricordi? Mancavo ai miei

Non dovete tornare indietro, ma fare tracce

Succhia il cazzo, ne***, mangia la mia merde

Ho sparato a tutti voi rapper, vita reale, nessuna bugie

I federali mi hanno accusato per questo, un intero fottuto caso

Quindi mangia il mio ca***, piccolo ne***, non guardarmi in faccia

Non è un peccato, corri via ne***, dammi tutto quello

Dove sono i tuoi gioielli? Stupido ne***, dammi tutto quello

Dove sei? Avvicinati e fallo fuori

Stronzo, lo sai che quando ti vedrò ti uccideremo

Ho questo scatto pimpante, scattante, scattante, lo faccio come se fossi Milly Rock

Stupido Blicky, hai preso un colpo da capogiro, lo ha fatto Diddy Bop

Sono ancora fuori al fast food e ho reso la mia città calda

Silenziatore, quella merda dice "Shh", ma questo .40 sceglie un colpo

Ho questo Topolino, Topolino,

Senti, potresti prendere un colpo

Guardalo volteggiare, poi si lascia cadere

Ho bloccato il gioco

Fai il giro della rosa, tienilo ancora con me

Fanculo un piccolo semi-automatico, ne***, vengo con questo fucile

Il proiettile che l'ha appena colpito, non riuscirà ad arrivare dal dottore

Sono sul suo corpo, e gli calcio la testa come a una partita di calcio

Il tuo uomo è stato colpito, tu hai fatto un dissing

Vai a prendere una pistola e vienimi a prendere

Il tuo uomo è stato colpito, non è tornato più

Vai a prendere una pistola e vienimi a prendere

Sei una puttana, sapevo che non avresti aiutato il tuo amico

Sapevo che non avresti cavalcato con il tuo cavallino

Adesso sono sul mio ca***, ma se mi conosci, allora mi conosci

Un paio di catene, bei gioielli e il Rollie troppo gonfio, guarda

Grande orologio, grande cubano, merce robusta

Manda l'indirizzo, i miei ragazzi entrano

Niente sorrisi, niente giochi, divertimento dove

Muori oggi, non puoi scappare, fanculo

Ho questo Topolino, Topolino,

Senti, potresti prendere un colpo

Guardalo volteggiare, poi si lascia cadere

Ho bloccato il gioco

Ho questo Topolino, Topolino,

Senti, potresti prendere un colpo

Guardalo volteggiare, poi si lascia cadere

Ho bloccato il gioco