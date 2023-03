11 anni senza Lucio Dalla: tutti i rapper che hanno campionato le sue canzoni Lucio Dalla scompariva a Montreaux, in Svizzera, il 1° marzo 2012: come l’autore bolognese rivive nella musica urban italiana grazie ai sample dei suoi brani.

A cura di Vincenzo Nasto

Lucio Dalla 2006, foto di LaPresse

11 anni fa, scompariva Lucio Dalla a Montreaux, in Svizzera, dove era impegnato per il suo tour mondiale. Il cantante emiliano, stroncato da un infarto, aveva appena partecipato al Festival di Sanremo con Ninì, in compagnia di uno degli autori più promettenti dell'epoca: Pierdavide Carone, che solo due anni prima, aveva composto il testo di Per tutte le volte che, canzone vincitrice di quell'edizione. Lucio Dalla ha lasciato una discografia di valore inestimabile, e oltre ai successi più noti, come Caruso, Vita, Piazza Grande, Attenti al Lupo e Canzone, ha lasciato tracce nel lavoro di tanti giovani e meno giovani autori, che hanno scelto di celebrare il maestro, con un tributo dei suoi brani. Sample di canzoni come Ulisse coperto di sale, hanno fatto il giro del mondo, venendo utilizzate anche da producer internazionali come Timbaland, che ha campionato il singolo nel suo brano Indian Carpet.

Clementino e Frankie Hi-Nrg campionano Sotto lo stesso cielo

In generale, i nuovi autori italiani, soprattutto della scena rap, sono rimasti incredibilmente affascinati dall'autore bolognese. Basti pensare a Caruso, il capolavoro del 1986, diventato anche un punto di riferimento per Clementino. Il rapper campano infatti, nel 2015 decise di utilizzare un sample del brano nella sua Sotto lo stesso cielo, ma basta fare un passo indietro per vedere anche il lavoro proposto da Frankie Hi-Nrg, che nel 2008 decideva di celebrare il successo di Sylvie del 1970 nella sua Pugni in tasca. Un tributo compiuto cinque anni più tardi anche da Nitro, che nella sua celebre Piombo e Fango, in cui veniva campionato anche il brano omonimo di Danno e Mr Phil, ha utilizzato un'interpolazione di Sylvie.

L'influenza di Dalla anche nella generazione post-2016

Invece facendo un passo indietro, gli Articolo 31 hanno deciso di campionare il brano Disperato Erotico Stomp, singolo del 1977 contenuto nell'album Com'è profondo il mare, nella loro traccia del 1996 Eccezionale. Un salto nel tempo al quinquennio 2015/2020, dove Attenti al lupo, brano entrato di diritto nel repertorio della musica leggera italiana, visse altre due vite. Da una parte, l'autore genovese Moreno, nel 2015 sulla cresta dell'onda dopo la vittoria ad Amici e la partecipazione al Festival di Sanremo con Oggi ti parlo così, decise di utilizzare il brano e trasformarlo in Un mondo piccolo così, mentre molto più soffice è stato il tocco di Ceri, in collaborazione con Franco126 nel brano HappySad, contenuto nel suo esordio discografico Insieme.

La compilation che racconta l'influenza di Dalla nell'urban italiano

Ma il biennio 2015/2017 è quello che ha regalato il numero maggiore di campionamenti dell'autore bolognese. Da Anna e Marco ripresa in Stelle nel flipper di Emis Killa, al lavoro di Rocco Hunt in Una Lacrima, che riprendeva il successo di Dalla del 1996 Cosa vuol dire una lacrima. Senza dimenticare Se io fossi un angelo del 1996, reintrodotto dai Two Fingerz nel singolo Sdraiato su una nuvola. Anche Ensi, il rapper torinese ha deciso di utilizzare un successo del 1977, Com'è profondo il mare, in un singolo dal titolo Profondo. Tutti i brani del 2015, sono poi diventati una compilation, dal titolo Bella Lucio, che ha cercato di raccontare in 11 tracce, l'influenza nell'urban italiano di uno dei cantautori italiani più apprezzati del secolo scorso.