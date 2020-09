Nel giorno del suo 65° compleanno, Zucchero Fornaciari ha voluto omaggiare i suoi fan con un contributo video inedito girato in una deserta Piazza San Marco a Venezia, nell'esecuzione del brano versione piano "Sarebbe questo il mondo". La canzone è il terzo singolo estratto dall'album "D.O.C". dopo "Freedom" e "Spirito nel buio", e racconta la disillusione di un'artista che pensa a quando da ragazzo immaginava il mondo futuro.

Il significato di "Sarebbe questo il mondo"

Il singolo "Sarebbe questo il mondo", estratto dall'album "D.O.C", è un brano pubblicato nel 2019. Una canzone che analizza il mondo attuale, in cui l'artista ritiene di essere veramente deluso di come è diventato tutto ciò che gli sta attorno, una visione distorta di quello che sognava da piccolo: "Il brano è una piccola rapsodia, scritta di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d’infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui sono cresciuto. ‘Sarebbe questo il mondo' è un brano volutamente in controtendenza. Un’analisi disincantata del mondo attuale, talvolta distante da ciò che si sogna quando si è bambini, ma è comunque il mondo in cui viviamo e abbiamo il dovere di renderlo migliore. Di riscoprirne la bellezza, la genuinità, la natura, che tutto crea e tutto circonda".

Il compleanno all'Arena di Verona

Per il suo 65° compleanno, Zucchero si sarebbe dovuto esibire all'Arena di Verona. Un palco divenuto inaccessibile a causa del Covid-19: "Sarei dovuto essere all’Arena di Verona, sul palco, come di solito amo trascorrere i miei compleanni. In mezzo alla mia gente, con la mia musica. Quest’anno è andata diversamente, ma vorrei che arrivasse forte, attraverso le note, un messaggio che, oggi più che mai, mi sta molto a cuore: un invito a guarire, ognuno nel proprio piccolo, questo mondo un po' ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l’omologazione e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità. Un invito a riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell’essere umano".

Il testo di Sarebbe questo il mondo

Alloggia nei ricordi

Qualcosa che non so

Babbo, adesso è tardi

Stasera canterò.

Sarebbe questo il mondo

Che sognavo da bambino

Quel giallo d’oro immenso

Del mattino.

Take me to the crowd

Il resto conta niente

Portami da lei

In mezzo alla mia gente.

Take me to the crowd

Quanta vita mia

Portami da lei

Su questa ferrovia del mondo.

Alloggia nella testa

Dei pazzi e dei balordi

Una lucida follia

Lo sguardo dei codardi.

Non era questo il mondo

Che sognavo da bambino

Dicevi sono gelso

E tu sei gelsomino.

Take me to the crowd

Il resto conta niente

Portami da lei

In mezzo alla mia gente.

Take me to the crowd

Vita che vai via

Portami da lei

Su questa ferrovia del mondo.

I lost my way

Sometime, my Lord

I lost my way

Sometime.

Il ritorno ai concerti dal vivo

A causa dell’emergenza sanitaria, Zucchero ha dovuto rinviare tutti i concerti che ci sarebbero dovuti essere durante quest'autunno. L'artista ha prorogato gli appuntamenti e sono già state annunciate le nuove date.

23 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

24 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

25 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

27 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

28 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

29 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

30 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA

1 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

2 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

4 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

5 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

6 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

7 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA

8 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA