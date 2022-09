Zecchino D’Oro, Checco Zalone è autore di una canzone per bambini: “La mia prima senza parolacce” Checco Zalone è autore di un brano per la 65esima edizione dello Zecchino D’oro, prossimamente su Rai Uno con Carlo Conti. “La prima canzone senza parolacce” le sue parole. Insieme a lui, altre firme importanti come Enrico Ruggeri e Elio e le Storie Tese.

A cura di Gaia Martino

Torna lo Zecchino d'Oro e lo fa con autori di successo della musica e del Cinema italiano. 17 piccoli interpreti si esibiranno in 14 canzoni, accompagnati come sempre dal Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, nella 65esima edizione della rassegna musicale più famosa dello Stivale che andrà in onda su Rai Uno. La data esatta non è ancora stata decisa ma dovrebbe essere fissata tra novembre e dicembre. Nella conferenza stampa di presentazione dell'evento il Direttore Artistico Carlo Conti ha commentato: "Questo è un impegno che ho aggiunto agli altri con tanto divertimento perché i bambini, e io lo so perchè ne ho fatto uno in età avanzata, ora ha 8 anni, ti spiazzano e stupiscono sempre, con la loro spontaneità e la loro sintesi". I brani affronteranno varie tematiche, così come vari saranno gli autori: tra questi anche il celebre attore, regista e cantautore Checco Zalone a cui è sorto un dubbio: "È la mia prima canzone senza parolacce, ma piacerà?", le sue parole nel comunicato Ansa.

Le nuove canzoni dello Zecchino d'Oro

Le 14 canzoni selezionate sulle 630 arrivate sono disponibili in digitale e sulle piattaforme streaming, distribuite da Sony Music Italia. Come ha spiegato il direttore musicale Lucio Fabbri trattano vari argomenti, dal rapporto con i genitori all'ecologia. Enrico Ruggeri ha scritto la sua in tre giorni, Elio e le Storie Tese invece hanno puntato sull'allegria. "I bambini parlano dell'attualità perché parlano di tutto e vivono il presente: non commettiamo l'errore di applicare anche ai bambini il politicamente corretto altrimenti non potremmo più far cantare loro ‘Il lungo, il corto e il pacioccone'", ha detto Carlo Conti riferendosi a un brano dello Zecchino d'oro 1970. La nuova edizione si intitolerà "Semplicemente bambini" e si prevedono numeri da record dopo le iscrizioni al canale Youtube che hanno superato i 2 milioni.