X2 di Sick Luke è il terzo album più ascoltato al mondo nel weekend d’esordio Il primo kolossal del 2022 della musica italiana, “X2” del producer romano Sick Luke, è stato il terzo disco più ascoltato al mondo nella settimana d’esordio.

A cura di Vincenzo Nasto

Come in passato era accaduto per Blanco, Marracash, Sfera Ebbasta e Capo Plaza, anche il primo album "big" del 2022 italiano vola su Spotify. Sick Luke e il suo disco da producer "X2" hanno conquistato lo scorso weekend le classifiche degli ascolti di Spotify, con gli stream del progetto che hanno superato in poche ore i 10 milioni. 34 artisti, 17 collaborazioni, che rendono "X2" uno dei progetti più attesi del panorama italiano, sia per capire la direzione nell'evoluzione artista del producer romano, arrivato nella scena nel 2016 grazie alla Dark Polo Gang e avvicinatosi a nuovi universi musicali negli scorsi anni. Come recita la Spotify Global Chart, che raccoglie gli ascolti del weekend tra il 7 e il 9 gennaio, Sick Luke si è classificato al terzo posto negli ascolti globali, lasciando il passo solo a The Weekend con il kolossal "Dawn FM" e al nuovo progetto del rapper Gunna "DS4EVER".

X2 solo dietro The Weeknd e Gunna

Il farfastrello alla ricerca di un posto nel mondo, per adesso non può che essere contento di aver vinto la medaglia di bronzo nel weekend d'esordio del suo progetto da producer. Stiamo parlando del produttore romano Sick Luke, che lo scorso 7 gennaio ha pubblicato, dopo mesi di attesa, "X2". Un progetto monumentale, in cui Sick Luke è riuscito a raccogliere tutti i protagonisti principali della nuova scena hip hop, ma non solo. Il progetto si allontana dalle sonorità 808 che avevano reso il producer uno dei nomi più caldi dal 2016, abbracciando una nuova dimensione indie pop, a coronare l'evoluzione iniziata con la produzione di "Neverland, il penultimo disco di Mecna. 34 artisti per 17 brani danno la dimensione della longevità a cui il producer ha aspirato nella composizione di "X2", che nel primo weekend di uscita, segna un importante risultato a livello mondiale: il progetto infatti si è classificato tra gli album più ascoltati a livello internazionale nell'intervallo tra il 7 e il 9 gennaio. A certificarlo è stato Spotify Global Charts, che ha pubblicato poche ore fa la top 10 dei progetti appena pubblicati più ascoltati lo scorso weekend. Se al primo posto è difficile anche proporre un nome diverso rispetto a quello di Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, per l'uscita di "Dawn FM", è stata una corsa fino all'ultimo stream tra Gunna e Sick Luke. Il rapper americano ha conquistato la seconda posizione con il progetto "DS4EVER", lasciando la medaglia di bronzo al producer romano, che ha valicato i confini internazionali.

La vittoria con Solite pare di Sfera Ebbasta e tha Supreme

A rendere l'impresa più vicina di quanto ci si potesse aspettare, sono stati principalmente tre singoli: "La strega del frutteto", "Solite pare" e "Dream team". Se il primo era stato il singolo apripista del progetto, lasciando intravedere la linea musicale che avrebbe unito i brani e dato vita al progetto "X2", gli altri due singoli hanno raccolto il maggior numero di ascolti, anche grazie ai partecipanti sulla traccia. Soprattutto il singolo "Solite pare", che vede la collaborazione dei golden boy Sfera Ebbasta e tha Supreme, è un evidente rimando alle vibe trap del 2016, in cui il cantante romano riesce ancora una volta a stravolgere e riavvolgere il nastro. Il più atteso dei brani ha collezionato quasi tre milioni di visualizzazioni in cinque giorni, mentre qualche ascolto in meno lo ha guadagnato "Dream Team", che vede Pyrex, Capo Plaza, Tedua e Shiva lanciare l'ennesimo banger del disco. Un album tangibile, che racconta ancora una volta quanto siano forti i riflettori puntati sulla musica italiana dall'estero.