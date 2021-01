San Valentino sta per arrivare ed è arrivato il momento di pensare al regalo giusto per il proprio partner. Per gli appassionati di musica, ma non solo, un'idea semplice ma molto romantica, è quella di optare per un vinile, un disco dal suono vintage e suggestivo che è possibile ascoltare nei moderni giradischi digitali.

Si tratta di un regalo ideale per creare la giusta atmosfera e passare una serata romantica in compagnia del proprio lui o lei. Quale modo migliore per dimostrare il proprio amore?

Tra classici e nuove uscite, è possibile trovare tanti dischi in vinile diversi tra i quali scegliere, in modo da trovare quello giusto che rappresenti la colonna sonora della propria storia d'amore. Per chi ha voglia di trascorrere una serata romantica all'insegna dell'amore e della buona musica, ecco la nostra selezione dei vinili più romantici di sempre da regalare a San Valentino disponibili anche su Amazon.

Queen – Bohemian Rhapsody

Di sicuro un disco che ha influenzato la musica rock e pop degli ultimi 30 anni, Bohemian Rhapsody può essere un ottimo regalo per gli appassionati dei Queen e della musica in generale.

Il vinile in totale contiene 22 tracce tra cui alcune registrate in studio e altre dello storico concerto del Live Aid. Tra i brani più conosciuti di sicuro "We Will Rock You", "The Show Must Go On" e "I Want To Break Free".

Coez – Faccio un casino

Ideale per chi cerca delle canzoni d'amore che lascino il segno, Faccio un Casino di Coez è un disco in vinile da tenere in considerazione.

Si tratta del quarto album registrato in studio dal cantante italiano e contiene 12 brani di cui alcuni molto conosciuti come "Faccio un casino", per l'appunto, e "La musica non c'è".

Un regalo romantico per lui e per lei.

Tiziano Ferro – Accetto Miracoli

Tiziano Ferro è da sempre un poeta dell'amore e con Accetto Miracoli il cantante lo ha dimostrato ancora una volta.

Il disco in vinile contiene ben 12 tracce di cui alcune molto conosciute come "In mezzo a questo inverno" dedicato alla nonna scomparsa, "Buona (Cattiva) sorte" e per l'appunto "Accetto Miracoli". Un regalo consigliato a chi ama naturalmente Tiziano Ferro ma anche a chi è alla ricerca di canzoni d'amore che abbiano un mix sonoro variegato.

Coldplay – Live in Buenos Aires

Per gli appassionati e gli amanti dei Coldplay, Live in Buenos Aires rappresenta il vinile perfetto da regalare a San Valentino.

Il disco include infatti "Live in San Paolo" con il concerto tenutosi proprio a San Paolo in Brasile più "A Head Full of Dreams" uno speciale documentario sui 20 anni di carriera della band. Tra le tracce che hanno riscosso il maggiore successo "Yellow", "Paradise" e "Magic".

Jovanotti – Oh, Vita!

Oh, Vita! è il quattordicesimo album di Jovanotti e rappresenta uno dei migliori vinili da poter regalare a San Valentino.

I brani e le melodie sono vari e permettono di spaziare tra canzoni allegre, riflessive e romantiche con una certa naturalezza. Il pezzo "Chiaro di Luna" è sicuramente il più indicato per creare un'atmosfera degna della festa degli innamorati.

Chvrches – Love is dead

Altro vinile da considerare è Love is dead il terzo album dei Chvrches, gruppo musicale scozzese.

Di sicuro si tratta di una scelta non convenzionale ideale per chi cerca un regalo di San Valentino particolare. tra i brani più interessanti c'è sicuramente "My Enemy ft. Matt Berninger" che ha costituito la colonna sonora della serie tv Baby.

Michael Kiwanuka – Love and Hate

Quale migliore vinile da regalare se non uno che fa riferimento proprio all'amore? Love and Hate di Michael Kiwanuka si compone di 2 dischi da collezionare e rappresenta un regalo ideale per stupire il proprio partner.

Il genere di questo artista inglese è il Blues con alcuni pezzi davvero notevoli tra cui "Rule The World", "Cold Little Heart" e "One More Night".

The Cure – Mixed Up

Anche Mixed Up è un vinile originale da poter regalare per la festa degli innamorati. Soprattutto se il regalo è indirizzato agli amanti della musica anni '90 e ai nostalgici, questo disco del gruppo britannico potrebbe essere la giusta soluzione.

Nello specifico Mixed Up è una raccolta di remix di grandi successi dei The Cure raccolti in un unico disco. La copertina del vinile, decisamente colorata e particolare, contribuisce a renderlo un regalo davvero memorabile per il giorno di San Valentino.

Marracash – Persona

Cambiamo decisamente genere con Persona. L'ultimo lavoro del rapper Marracash vede un'alternarsi di brani, testi e melodie in grado di affrontare numerosi temi differenti.

Non mancano anche le collaborazioni con altri rapper e cantanti per un disco che ha ottenuto fin dalla sua uscita un grandissimo successo dai fan e non del cantante milanese. In totale l'album contiene 15 brani tra cui ricordiamo "Bravi a cadere – I polmoni" e "Sport – I muscoli".

Eric Clapton – Unplugged

Saltiamo ancora su un genere musicale differente per scoprire il blues americano, grazie a Unplugged di Eric Clapton. Di sicuro un vinile storico che ripercorre tutti i brani più significativi dell'artista.

Si tratta di un genere musicale che può essere apprezzato un po' da tutti in quanto e, soprattutto, in grado di creare un'atmosfera piacevole e serena. La confezione include due vinili con tantissimi brani registrati durante il MTV Live Unplugged del 1992 e rimasterizzati poi nel 1999. Tra i pezzi più iconici ricordiamo "Tears In Heaven", "Lonely Stranger", "Old Love" e "Walkin’ Blues".

Morricone 60 Years Of Music

Potremmo definire Morricone 60 come l'ultima grande raccolta dei lavori del maestro Ennio Morricone. All'interno del disco sono presenti 23 tracce che rappresentano la storia della musica, con colonne sonore e successi internazionali di pregevole fattura.

Tra i brani è possibile trovare le colonne sonore di film iconici come "C'era una volta il West" o "The Hateful Eight" realizzata ad hoc per il film diretto da Quentin Tarantino. Si tratta di un regalo molto particolare per San Valentino, perfetto per appassionati di buona musica e cinema.

Leonard Cohen – Songs of Love and Hate

Songs of Love and Hate è senza dubbio un titolo suggestivo per un vinile da regalare a San Valentino. I brani contenuti in questo album, terzo per il cantante canadese, utilizzano infatti un linguaggio emotivo e personale che si rivolge all'ascoltatore con lo scopo di toccare le sue corde più profonde.

Tra le canzoni più memorabili collochiamo di sicuro "Famous Blue Raincoat" tradotta in italiano da Fabrizio De André e Sergio Bardotti e incisa da Ornella Vanoni e "Joan of Arc" tradotta e interpretata dallo stesso Fabrizio De André. Un regalo romantico adatto ai più sentimentali.

Childish Gambino – Awaken, My Love!

Awaken, My Love! è un album molto particolare pubblicato da Donald Glover, attore e cantante statunitense, con il suo pseudonimo Childish Gambino. Una definizione univoca di questo lavoro è difficile da dare in quanto cerca di discostarsi dagli album hop-hop classici per sperimentare qualcosa di differente.

In questo album c'è un mix di influenze soul, funk e R&B che danno vita a brani dal sound e dalla ritmica sicuramente memorabile. Tra i principali brani ricordiamo "Me and Your Mama", "Redbone" e "Terrified".

Possibili Scenari Per Pianoforte E Voce

Torniamo a un artista italiano con Possibili Scenari Per Pianoforte E Voce di Cesare Cremonini. La particolarità di questo album sta nel fatto che Cremonini abbia riscritto tutti gli arrangiamenti dei pezzi interpretandoli solo con il pianoforte.

Nonostante si tratti comunque di un disco pop, nei dieci brani si passa dal jazz con "Poetica", al funk, all'elettropop con "Un uomo nuovo" fino anche al folk. Si tratta insomma di un'opera molto varia adatta a qualsiasi ascoltatore.

Oltre a quelle citate ricordiamo anche le tracce "Nessuno vuole essere Robin" e "Il cielo era sereno".

James Blake – Overgrown

Una disco in vinile per creare un'atmosfera smielata da San Valentino è Overgrown di James Blake. L'album del musicista inglese ha raccolto molti elogi da parte della critica e nel 2013 ha vinto a sorpresa il Mercury Prize.

Non mancano anche le collaborazioni importanti come il rapper RZA, il chitarrista e autore Rob McAndrews, oltre alla produzione di colossi come Brian Eno. Tra i brani più significativi segnaliamo senza dubbio "Digital Lion" prodotto proprio da Eno, "Retrograde", "Overgrown" e "Our Love Comes Back".

The Editors – The Weight of Your Love

Restiamo in Inghilterra con The Weight of Your Love il primo album dei The Editors senza il chitarrista Chris Urbanowicz. Si tratta di un lavoro con pareri contrastanti da parte delle principali testate di settore come Rolling Stone, Mojo e AllMusic con voti spesso divergenti, ma che è stato molto apprezzato dal pubblico.

Non a caso l'album è rientrato nella "Top 10" di molti Paesi per quanto riguarda le vendite. Nel nostro Paese ha raggiunto la nona posizione della classifica FIMI il che è senza dubbio un ottimo risultato.

Tra le tracce più significative segnaliamo "The Weight" e "A Ton of Love".

The Beatles (White Album)

The Beatles l'album omonimo della band britannica, denominato anche White Album, rappresenta senza dubbio un pezzo di storia della musica. Venne pubblicato nel 1968 e la rivista Rolling Stone lo ha inserito nei 500 migliori album di tutti i tempi.

La migliore qualità di questo album è di sicuro la varietà di brani, melodie e temi trattati nelle singole tracce. Si passa dal tema dei diritti civili con "Blackbird" alla ballata acustica "I Will" al rock di "Why Don't We Do It in the Road?". Non mancano temi "scomodi" come il sesso e la droga che sono costati non poche censure da parte della BBC.

Insomma un vinile ideale da regalare ad ogni amante della musica.

Legend – The Best Of Bob Marley & The Wailers

Altro pezzo di storia è Legend – The Best Of Bob Marley & The Wailers. Si tratta di un album che racchiude tutti i più grandi successi di Bob Marley con il suo gruppo The Wailers.

L'album è stato certificato dalla RIIA come multi-platino, grazie ai 15 dischi di platino vinti, e ha conquistato anche il disco di platino attestandosi, con oltre 30 milioni di copie vendute, come il disco reggae più venduto di tutti i tempi.

Tra i successi più ricordati troviamo di sicuro "Is this Love", "No Woman, No Cry", "Could You Be Loved " e "Jammin".

Amy Winehouse – Back To Black

Back To Black è il secondo album della cantautrice britannica Amy Winehouse scomparsa a Londra il 23 Luglio del 2011. L'album è stato premiato alla 50ª edizione dei Grammy Awards come miglior album pop vocale e nominato come miglior album dell'anno.

Si tratta del disco più di successo della cantante con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo fino al 2013. Tra i brani più iconici ricordiamo "Rehab, You Know I'm No Good", "Back to Black", "Tears Dry on Their Own" e "Love Is a Losing Game".

Vasco Nonstop Live (Box Superdeluxe)

Infine concludiamo con un regalo ideale per tutti i fan di Vasco. Questo Vasco Nonstop Live non è un vinile ma una raccolta di ben 8 CD che racchiudono tutti i più grandi successi del Blasco durante le sue tournée negli stadi di tutta Italia.

Tra i vari brani sono naturalmente presenti le hit storiche che hanno segnato la carriera di Vasco Rossi come "Vita spericolata", "Albachiara", "Siamo solo noi", "Vivere" e tante altre. Con questo cofanetto è possibile proiettarsi direttamente ai concerti di Vasco per rivivere, insieme a lui e al proprio partner, le emozioni di queste poesie senza tempo.