Vinicio Capossela alla conquista di Parigi: il cantautore protagonista al Museo del Louvre Il prossimo 15 dicembre Vinicio Capossela sarà protagonista di un concerto al Museo del Louvre di Parigi, città a cui è legato da anni.

Vinicio Capossela è senza dubbio uno degli artisti italiani più amati all'estero e in Francia in particolare, dove ha più volte suonato durante i suoi tour europei. Non gli era mai successo, però, di poterlo fare in uno dei luoghi simbolo di Parigi e dell'arte mondiale, ovvero il Museo del Louvre, dove chiuderà la mostra “Napoli a Parigi”, frutto del gemellaggio tra il museo più visitato del mondo e il museo Capodimonte Real Bosco di Napoli, con un evento eccezionale e irripetibile, “La Nuit Napoli” che si terrà proprio sotto la piramide trasparente progettata dall’architetto Ieoh Ming Pei e simbolo dell'arte nel mondo. Capossela era stato protagonista nel 1995 al Théâtre de la Ville, calcando, negli anni, anche i palchi dell’Alhambra del Café de la Dancee della Cigale, nel 2011 fino all'ultimo datato 2018 a Le Trianon, ospite di Daniel Melingo.

Il 15 dicembre a partire dalle 22, Capossela terrà un concerto intitolato “Giocondità”– che è andato sold out a poche ore dall’annuncio – in omaggio, ovviamente alla Gioconda, opera di Leonardo Da Vinci, conservata proprio nel Museo parigino. Quello del cantautore irpino, sarà un live che unirà l'arte, il mito e la storia che uniscono Napoli e Parigi: "Da flâneur imbucato in questo scambio di bellezza, ho preparato un set di 45 minuti di concerto e l’ho intitolato Giocondità. Mi è sempre piaciuto quell’enunciato di Georges Bataille in cui afferma che nelle grotte paleolitiche di Lascaux l’essere umano ha inventato, assieme all’arte, il gioco. Con la sottrazione al tempo dell’utile e alla lotta per la sopravvivenza è venuto il gioco. Ed è singolare che l’opera più celebre del più celebre museo del mondo si chiami appunto Gioconda. In un certo senso tutta l’arte lo è. Anche quella più tragica".

Il cantautore continua: "Questo concerto vuole riflettersi nelle botole aperte dell’inconscio collettivo che sono le opere d’arte conservate nel più grande museo del mondo, mettendo di mezzo fra Fantomas e Belfagor lo spirito di Pulcinella". Con Capossela saranno sul palco anche i musicisti che lo hanno accompagnato nel tour di "Tredici canzoni urgenti", il suo ultimo album: Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. “La Nuit Napoli” comincerà alle 18.30 tra spettacoli performance e laboratori in tutto il museo, mentre alle ore 22 è previsto l’inizio del concerto di Capossela.