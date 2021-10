Vince Neil dei Motley Crue cade dal palco durante un concerto e si rompe le costole Il cantante dei Motley Crue Vince Neil è caduto dal palco mentre cantava assieme alla sua band da solista, ed è stato costretto ad abbandonare lo show per essere trasportato in ospedale. Durante un concerto della band, venerdì scorso, in un festival, infatti, Neil ha avuto un incidente mentre era sul palco a cantare.

A cura di Redazione Music

Il cantante dei Motley Crue Vince Neil è caduto dal palco mentre cantava assieme alla sua band da solista, ed è stato costretto ad abbandonare lo show per essere trasportato in ospedale. Durante un concerto della band, venerdì scorso, in un festival, infatti, Neil ha avuto un incidente mentre era sul palco a cantare. Il gruppo era nel mezzo della performance di "Don’t Go Away Mad (Just Go Away)" – canzone dei Motley Crue -, come si vede in un video postato dalla rivista specializzata Blabbermouth, che mostra come il cantante stesse cantando quando non si rende conto che il pavimento davanti a sé era terminato, ma preso dalla performance continua a cantare e cade.

Nel video si vede Neil che molla la chitarra e comincia a battere le mani a tempo, chiedendo al pubblico di fare la stessa cosa. Il cantante si avvicina ai fan e a un certo punto perde il pavimento da sotto ai piedi crollando giù. Il resto è raccontato dalle cronache americane che raccontano che il musicista p stato trasportato di corsa in ospedale, dove si è scoperto a seguito di una serie di controlli che Neil si è rotto le costole, come poi ha comunicato la bassista Dana Strum alla folla che era lì per applaudirli e ascoltarli.

Dal palco, la bassista ha detto: "La verità è che Vince è caduto e si è rotto le costole. Non riesce a respirare e verrà curato dai medici. Era così entusiasta di essere qui. Vive nel Tennessee. Ma era disposto a tener duro e a resistere quando le persone qui gli dicevano ‘Non farlo'. Facciamo un bell'applauso, per favore, per questo ragazzo". Blabbermouth riporta che però il concerto non si è interrotto e che a completare l'esibizione è stato il chitarrista Jeff Blando che ha preso il posto di Neil alla voce. Il cantante avrà tutto il tempo di riprendersi prima del tour negli stadi che i Motley Crue faranno assieme ai Def Leppard e che li vedrà impegnati nel 2022.