Venduta all’asta per per 83 mila euro una poesia d’amore del rapper Tupac Shakur La casa d’aste Moments in Time ha reso pubblica la vendita all’asta per 83 mila euro di una poesia d’amore scritta da Tupac Shakur.

A cura di Vincenzo Nasto

Una vecchia poesia di Tupac Shakur, il leggendario rapper statunitense scomparso nel 1996, è stata battuta all'asta per circa 83 mila euro (95mila dollari). Una cifra considerevole, che testimonia ancora di più l'aura dell'artista nato a New York, ma cresciuto nelle strade di Los Angeles. La casa d'aste Moments in Time ha pubblicato nelle scorse ore l'esito dell'asta per il testo di "All [Eyez] Was Lookin' 4", una poesia che ha ispirato pochi mesi dopo la pubblicazione della titletrack del quarto progetto del cantante "All [Eyez] Was Lookin' 4". Un intreccio romanzato, in cui compaiono anche riferimenti a Romeo e Giulietta di Shakespeare e alla storia biblica di Sansone e Dalila. La poesia, come racconta il sito d'aste, era indirizzata a una sua vecchia fidanzata, e in molti hanno parlato di un riferimento diretto all'attrice Jada Pinkett Smith, una delle persone più vicine al rapper e attuale moglie dell'attore Will Smith. Solo pochi mesi fa, per celebrare il 50° compleanno dell'artista defunto, l'attrice aveva pubblicato su Instagram le foto di una lettera consegnatagli dall'amico, una poesia che le era stata dedicata durante gli ultimi anni di vita dell'artista. Come riferisce la casa d'aste, la poesia era parte di una collezione privata da ormai 25 anni, un cimelio segreto che ricorda il talento del rapper della West Coast.

La poesia venduta all'asta per 95mila dollari

L'amore e i riferimenti biblici a Dalila e Sansone sono al centro della poesia di Tupac Shakur "All [Eyez] Was Lookin' 4": la stessa, poche ore fa, è stata battuta dalla casa d'aste Moments in Time per 95mila dollari. Il manoscritto, accompagnato dal certificato di autenticità a vita come dichiara il sito d'aste, ha fatto parte di una collezione personale per 25 anni, e solo pochi giorni fa era stata resa pubblica una sua foto. Non il primo testo del rapper della West Coast che viene messo all'asta o reso pubblico a 25 anni dalla sua morte, basti ricordare il messaggio lanciato su Instagram da parte dell'attrice Jada Pinkett Smith per i 50 anni dell'artista: l'attrice e moglie di Will Smith aveva mostrato "Lost Souls", una dedica negli ultimi anni di vita del rapper. "All [Eyez] Was Lookin' 4" è anche parte integrante di un puzzle che racconta la nascita di "All Eyez On Me", uno dei più iconici brani di Tupac Shakur e titletrack del suo quarto progetto in studio. La lettera termina con "4 Simi dal cuore di 2Pac", una dedica a una sua vecchia fidanzata, anche se in molti avevano immaginato che la lettera fosse diretta a Jada Pinkett Smith, una delle persone più vicine all'epoca al rapper.

"4 anni. Volevo la pace della mente ho sognato di essere innamorato/ Ho pregato per qualcuno a cui potesse importare, qualcuno che amasse un delinquente/ ho provato a guarire la mia [solitudine] ma una notte in piedi non era la cura / poi mi sono imbattuto in una donna che era tutto quello che cercavo". Questo è uno dei passi di "All [Eyez] Was Lookin' 4", in cui Tupac continua il suo racconto tormentato alla ricerca di un equilibrio tra ciò che la sua figura rappresentava e il suo posto all'interno di un mondo ricco di sfarzo e di solitudine. Più volte negli anni, il rapper ha raccontato di quanto le persone che lo proteggessero, fossero in realtà le più pericolose da avere attorno: soprattutto dopo la seconda esperienza in prigione, che porterà alla scrittura di "All Eyez On Me", il rapporto con le persone vicino a lui cominciò a deviare la traiettoria, dovuto anche alla presenza in label del manager Suge Knight. Nelle ultime righe della lettera, Tupac, in preda ai dubbi su ciò che allontanerà le persone da lui, scrive: "Sarà troppo spaventata di darmi una chance e il mio affetto verrà ignorato o può volermi, come io voglio lei?".