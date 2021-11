Vasco Rossi sa essere solo primo in classifica: Siamo qui meglio di tutti Vasco Rossi conquista l’ennesima prima posizione della classifica degli album più venduti con il suo ultimo album “Siamo qui”.

Vasco Rossi non delude le aspettative e vola in testa alla classifica davanti a Madman che pure è stato uno dei debutti più ascoltati al mondo su Spotify. Eppure il rapper non ha potuto nulla contro il rocker di Zocca che può contare su una nutrita schiera di fedelissimi che gli album li comprano ancora in supporto fisico e/o digitale, più che gettarsi a capofitto su piattaforme come Spotify, appunto. Vasco è tornato con un album di inediti a sette anni da "Sono innocente" e lo ha fatto con un'attitudine sempre più hard rock, di quella che negli ultimi anni ha praticamente mutuato dalle sue esibizioni live, che hanno subito una svolta sempre più "metal". Ed evidentemente questa dimensione, che va sempre a braccetto con la sua capacità di scrivere ballads, ha tenuto il suo pubblico stretto a sé.

È praticamente impossibile che un nuovo album di Vasco non voli in testa alla classifica, cosa che potrebbe sembrare scontata ma che non lo è. Lui è uno dei pochissimi, ormai, che riesce a esordire in testa alla classifica senza doversi preoccupare troppo, anche contro un album, quello di Madman, che è risultato uno dei più ascoltati al mondo nella settimana di uscita di album come "Red" nella nuova versione di Taylor Swift o quello dei Silk Sonic, la band formata da Bruno Mars e Anderson .Paak. Ma Vasco questo non lo sa e continua per la sua strada, quindi esordisce in testa con "Siamo qui", davanti a "MM vol.4" e a "Blu celeste" di Blanco che chiude il podio con il suo terzo posto e la consapevolezza di essere uno degli artisti più ascoltati del Paese in questo 2021.

Nelle posizioni immediatamente successive la classifica non cambia tanto, con Ultimo che è in quarta posizione con "Solo", seguito da "Flop" di Salmo e da "Rivoluzione" di Rocco Hunt che la settimana scorsa era in prima posizione. Le ultime due new entry della top 10 sono quelle dei Modà che con "Buona fortuna. Prima parte" sono settimi, mentre la nuova versione di Taylor Swift di "Red" è in ottava davanti a Ed Sheeran e a Rkomi che chiude la top 10. Tra i singoli, invece, continua il dominio di "Kumitè" di Salmo, seguito da "Pastello bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari e da "Tu mi hai capito" di Madame e Sfera Ebbasta.