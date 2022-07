Vasco Rossi ringrazia i 700 mila fan del tour: “Abbiamo portato gioia in un mondo pieno di problemi” Sono stati poco più di 700 mila i fan che hanno assistito all’ultimo tour di Vasco Rossi che ha voluto ringraziarli sui social.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi (LaPresse)

Vasco Rossi ha voluto ringraziare le 700 mila persone che hanno riempito gli stadi, le arene e luoghi come il Circo Massimo in queste settimane di tour che lo hanno visto partire da Trento per finire con la data all'Olimpico di Torino con il pubblico che ha oscillato dai 120 mila della data d'esordio ai 40 mila dell'ultima, passando per Firenze, Roma, Napoli, Bari: "Finalmente !! La parola di questo momento è finalmente! Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti ! Finalmente E ritornata La musica dal vivo !! Finalmente abbiamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di problemi" ha scritto Vasco sui suoi social per esprimere la soddisfazione di essere riuscito a tornare a suonare dal vivo dopo anni di rinvii con il suo pubblico che lo ha aspettato, ripagato da uno show imponente.

Vasco si è detto contento per essere riuscito ad arrivare alla fine di questo tour col Covid che continua comunque a colpire anche in queste settimane. Nonostante tutto, il rocker è riuscito a chiudere tutte le date: "Sono molto felice di questo tour che ho sognato per due lunghissimi e duri anni. Sono felice di aver finalmente potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice di averli incontrati, guardati negli occhi e incoraggiati. Mi sono mancati molto, è stato uno straordinario bagno di folla di cui avevamo proprio bisogno. Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce l’abbiamo fatta. Siamo qui ..pieni di guai ma ..finalmente insieme a fare del rock. ….Li abbraccerei e bacerei tutti e 700.000, ad uno ad uno. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo grandioso spettacolo… Dai miei straordinari musicisti fino all’ultimo dei tecnici!".

Una scaletta che ha visto Vasco esibirsi con pezzi degli anni '80, alcuni dei suoi classiconi immancabili (da Rewind ad Albachiara, Canzone e Vita Spericolata) toccando anche la produzione più recente, con il suo pubblico che ha cantato tutte le canzoni a memoria. Erano in 120 mila a Trento, quando Vasco ha dato il la al tour, 81 mila all'Ippodromo di Milano, 86 mila a Imola, 65 mila alla Visarno Arena di Firenze, 45 mila allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 140 mila al Circo Massimo, 41 mila a Messina, 50 mila al San Nicola di Bari, 33 mila ad Ancona fino alla festa finale all'Olimpico di Torino.