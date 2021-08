Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli, a lui era dedicata “Gli angeli”: “Mi manchi molto” Come ogni 21 agosto, anche quest’anno Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli, uomo che i fan del cantante di Zocca conoscono bene. Amico ed ex manager di Vasco, Lolli scomparve nel 1994 a causa di un cancro ai polmoni e proprio durante i suoi ultimi mesi di vita Vasco scrisse Gli angeli, una delle sue canzoni più conosciute.

A cura di Redazione Music

Come ogni 21 agosto, anche quest'anno Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli, uomo che i fan del cantante di Zocca conoscono bene. Amico ed ex manager di Vasco, Lolli scomparve nel 1994 a causa di un cancro ai polmoni e proprio durante i suoi ultimi mesi di vita Vasco scrisse Gli angeli, una delle sue canzoni più conosciute e amate, dedicata proprio all'amico e inclusa nell'album "Nessun pericolo… per te", pubblicato il 14 maggio 1996, un paio di anni dopo la morte di Lolli.

E Vasco Rossi sceglie proprio un video in cui alla versione live della canzone si alternano foto di loro due insieme. Un video amatissimo dai fan che come ogni anno ricordano Lolli anche nei commenti. Nella didascalia del video, Vasco Rossi ha ricordato l'amico, quanto fosse protettivo nei suoi confronti e soprattutto lo shock quando fu informato della diagnosi di cancro: "Maurizio Lolli era protettivo nei miei confronti. È stato uno shock quando a lui a un certo punto è venuto un tumore al polmone. Mi è mancato proprio tutto. Mi è mancato l'amico, il confidente, il fratello… insomma tutto. Questo è il caro Lolli, a cui ancora voglio molto bene e che ringrazio di essere esistito. "Gli angeli" è dedicata a lui. #mauriziololli #gliangeli #nessunomuoremaicompletamente #semprevivodentrodinoi.

"Vivi in bilico e fumi le tue Lucky Strike. E ti rendi conto di quanto le maledirai" canta Vasco in quella che è senza dubbio una delle sue canzoni più conosciute, scritta quando l'amico era ancora vivo, come aveva ricordato in un post del 2020:"‘Gli angeli' l'ho buttata giù quando Lolli stava già male, gli avevano diagnosticato un cancro ai polmoni. Stava morendo e un po' morivo anch'io, perché Lolli era più di un amico. Gli amici veri sono quelli che capiscono che stai male anche senza bisogno di dirglielo. Perché io non sono capace di chiedere aiuto. Mi ricordo quando ho fatto ascoltare a Lolli la canzone; avevamo tutti e due gli occhi lucidi".