Vasco Rossi punta a un concerto in un posto da 100 mila persone per il 2022

Un palco in un'area che può ospitare 100 mila persone e Vasco Rossi chiamato a inaugurarlo. Il rocker ha annunciato oggi, infatti, una nuova data per il tour che lo vedrà protagonista nel 2022 e a leggere la capienza dello spazio a sua disposizione fa strano, visti gli ultimi due anni. Vasco Rossi, infatti, inaugurerà l'apertura della Trentino Music Arena che sorge a Trento, nell’area San Vincenzo di Mattarello: il concerto è stato annunciato oer il 22 maggio 2022 e in attesa di capire quale sarà la situazione tra un anno, i numeri dicono che ha una capienza massima di 100 persone. In Italia non sono molti quelli che possono permettersi di riempire luoghi così grandi, e Vasco è uno di questi pochi.

La conferma ufficiale è arrivata dalla Provincia Autonoma di Trento che, si legge nella nota stampa, "nell’ambito delle politiche culturali per i giovani, apre un nuovo e affascinante e gigantesco spazio dedicato alla musica. Il nuovo parco si chiama TRENTINO MUSIC ARENA, sorge a pochi Km dalla città, nell’area San Vincenzo di Mattarello ed è in grado di ospitare oltre 100.000 persone.E chi, se non Vasco, poteva essere il primo a calcare il palco della Music Arena del Trentino? Dal canto suo il KOM non vede l’ora di tornare in concerto e di riabbracciare il suo pubblico". Dopo due anni senza concerti per il grandissimo pubblico è impressionante pensare alla possibilità di un concerto in uno spazio da 100 mila persone. Negli anni scorsi Vasco ha riempito il Modena Park con 220 mila persone in un'unica sera, record mondiale di spettatori, mentre nel 2019 per il suo tour negli stadi ha oltrepassato i 250 mila biglietti venduti.

Come si legge nella nota stampa resa pubblica anche sui social del cantante "I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Il Blasco Fan club, dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET (https://vascolive.vivaticket.it). Apertura vendite per tutti dalle ore 12.00 del 10 settembre 2021 sempre sul circuito VIVATICKET (https://vascolive.vivaticket.it)". La data si aggiunge a quella del VascoNonStop riprogrammato per il 2022 che lo vedrà esibirsi nelle date tutte sold out del 24 maggio all'Ippodromo di Milano, il 28 giugno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 3 giugno alla Visarno Arena di Firenze, l'11 e 12 giugno al Circo Massimo di Roma.